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GSF'li öğrenciler, Narlıdere Kampüsü'nde nöbete başladı

22 dakika önce

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Devlet Konservatuvarı binalarının, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Tınaztepe Kampüsü'ne taşınması kararının ardından, Narlıdere Kampüsü'ndeki atölye ve salonlarda çeşitli eşyaları kalan öğrenciler, bunları almak...

GSF'li öğrenciler, Narlıdere Kampüsü'nde nöbete başladı, System.String[]
DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Devlet Konservatuvarı binalarının, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Tınaztepe Kampüsü'ne taşınması kararının ardından, Narlıdere Kampüsü'ndeki atölye ve salonlarda çeşitli eşyaları kalan öğrenciler, bunları almak için gittiklerinde içeriye alınmadıklarını belirtti. Kampüsün önünde polis beklerken, öğrenciler hem taşınma kararını hem de içeriye alınmamalarını, okulun önünde bekleyerek protesto etmeye başladı. Dün gündüz saatlerinde kampüs önüne gelen ve gece burada uyuyan öğrenciler, bugün de kampüs girişinin önünde sabahlayacaklarını söyledi.
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle temmuz ayının başında Narlıdere'den Buca Tınaztepe Kampüsü'ne taşınması kararı alınınca öğrenciler buna karşı çıkarak açıklamalar yaptı. Fakülte ve konservatuvarın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Kültürpark'taki fuar hollerine veya Tarihi Havagazı Fabrikası'na taşınması konusu gündeme gelse de bir sonuç çıkmadı. Son olarak geçen 9 Ağustos'ta, GSF ve Devlet Konservatuvarı'nın, mevcut binaları yenilenene kadar Tınaztepe Kampüsü'ne taşınacağı açıklandı.
ÖĞRENCİLER OKUL ÖNÜNDE NÖBETE BAŞLADI
Kararın ardından birkaç öğrenci, Narlıdere'deki kampüsün atölye ve salonlarında kalan çeşitli eşyalarını almak için okula girmek istedi. Ancak güvenlik personeli ve okul önünde bekleyen polisler, iddiaya göre öğrencilerin içeriye girmesine izin vermedi. Sadece yüksek lisans sınavına girecek olan öğrenciler, sınav salonuna kadar, polis eşliğinde girdi.
Taşınma kararının ardından, bu durumla ilgili birçok kez basın açıklaması yapıp, Tınaztepe Kampüsü'ndeki binaların güzel sanatlar ve konservatuvar eğitimi için gerekli altyapıya sahip olmadığını belirten ve buna karşı çıkan öğrenciler, bu kez de Narlıdere Kampüsü'nün önünde sabahlamaya başladı. Yanlarında sandalye, battaniye, termos, şemsiye, yiyecek ve içecek getiren öğrenciler, dün gece kampüs önündeki kaldırımda uyudu.
GSF'de görev yapan bazı öğretim üyelerinin haklarında soruşturma açıldığını duyduklarını belirten öğrenciler, hem onlara destek olmak hem taşınma kararını protesto etmek hem de karşılaştıklarını öne sürdükleri kötü muameleye tepki göstermek amacıyla, nöbet tutma kararı aldıklarını söyledi. Öğrenciler, bugün de kampüs girişinin önünde sabahlayacaklarını belirtti.


Tınaztepe, Narlıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
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