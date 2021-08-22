GSF yetenek sınavları başvuruları başlıyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde özel yetenek sınavı heyecanı başlıyor. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için yeni öğrencilerini bekleyen Güzel Sanatlar Fakültesi, 1-2-3 Eylül tarihleri arasında özel yetenek sınavı ile Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmaya hak kazanacak öğrencileri belirleyecek.

Güzel Sanat Fakültesi öğrencisi olmak isteyen adaylarını bekleyen Anadolu Üniversitesi, yoğun pandemi önlemlerinin alındığı ortamlarda sınavlarını gerçekleştirecek. Grafik Sanatlar, Seramik, Heykel, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Baskı Sanatları ve Cam Bölümleri için ön kayıtlar 23-24 Ağustos tarihleri arasında https://ozelyetenek. anadolu. edu. tr/gsf internet adresi üzerinden yapılacak. Başvurular son gün olan 24 Ağustos tarihinde saat 24: 00'e kadar devam edecek. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 2 bin 595 adayın başvurduğu sınavda büyük bir titizlik ve özveri ile 173 öğrenci kabul edildi. Engelli öğrenciler için ise 22 kişilik bir kontenjan belirlendi. Bu yıl da sınavlar yine büyük bir özveri ve titizlikle yürütülecek.

Öğrencilere karşılıksız burs olanağı

2020-2021 akademik yılında, Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları kapsamında aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunuyor. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ile bir ilke imza atılarak, özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı "Anadolu Sanata Destek" bursları kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı'na yerleşen başarılı öğrencilere Venedik Bienali'ne Katılım Desteği, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Katılım Desteği, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konserine Katılım Desteği, World Music Konferansı'na Katılım Desteği, Cremona, İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na katılım desteği başta olmak üzere yemekhaneden ücretsiz yararlanma ve nakdi destek imkanları sunuluyor.

Burslar hakkında detaylı bilgiye www. anadolu. edu. tr adresinden ulaşılabilir.