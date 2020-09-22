GSİM'de bağımlılıkla mücadele eğitim semineri - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde online olarak eğitim semineri düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda online olarak bağımlılıkla mücadele eğitimi semineri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığına ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde çalışan personelinin yanı sıra gençlik merkezlerine, gençlik liderlerine ve gönüllü gençlere eğitim verildi. Online olarak verilen eğitime gruplar halinde katılım sağlandı.

Maske Mesafe Kuralına Uyuldu

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında Erzurum GSİM Toplantı salonunda gerçekleşen online eğitim seminerine katılanlar Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uydu.

Erzurum GSİM Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitim seminerine pandemi kurallarına uygun olarak gruplar halinde katılım sağlandığına işaret ederek, "Online olarak verilen bu eğitim seminerinde GSİM çalışanlarımızın yanı sıra gençlik merkezlerimiz, gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz bilgilendirildi" dedi. - ERZURUM