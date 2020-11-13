Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde bakım ve onarım yapıldı - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sportif ve gençlik faaliyetlerinin yanı sıra kuruma bağlı tesislerde de bakım ve onarım çalışmalarının yapıldı aktarıldı.

Bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra inşaatı devam eden önemli yatırımlarında da sona yaklaşıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifade yer verildi:

"Türkiye'de ilk ve tek olan Kayakla Atlama Kuleleri'nde yürüyen bant sistemi ihalesini yapılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu önemli tesise yürüyen bant sistemi kazandıracak. Yakutiye ilçesindeki 3 bin kişilik buz hokeyi salonunun teras kısmında tadilat yapıldı. 750 yatak kapasiteli yurt inşaatını tamamlarken, 200 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi'nde de sona yaklaşıldı. Palandöken Spor Salonu'nda zemin yenileme ve curling sahasında da tadilat çalışmaları yapıldı."

Ayrıca açıklamada, Erzurum Valisi Okay Memiş'in destekleriyle Kazım Karabekir Stadyumu güney kale tribün üstüne polikarbon çatı yapılarak, kış aylarında o bölgede oluşan buzlanmanın da önüne geçileceği de belirtildi.