GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı - Son Dakika

GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı

06.12.2020 13:53
GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak ER-GÜR-DER'in gündeme getirdiği Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın adının spor tesislerine verilmesi konusuna, ŞEHİRDER'de destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak ER-GÜR-DER'in gündeme getirdiği Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın adının spor tesislerine verilmesi konusuna, ŞEHİRDER'de destek verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de İlgili Makamlardan izin alınması durumunda gereğinin yapılacağını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Covid-19 illetine yenik düşen Avrupa Şampiyonları Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın adlarının spor tesislerine verilmesi için ilgili makamlardan izin çıkması halinde gereğini yapacaklarını söyledi. Özellikle Reşit Karabacak'ın ölümünün adından harekete geçen Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneği (ER-GÜR-DER) Başkanı İzzet Uçan ve Yönetimi Reşit Karabacak'ın adının spor tesislerinde yaşatılmasını gerektiğini ifade etmişti. Nihat Kabanlı'nın da ölümünün ardından ŞEHİRDER Başkanı Murat Ertaş da, şampiyon güreşçilerin adlarının tesislerde yaşatılması yönünde görüş belirterek, fikir babası olan ER-GÜR-DER'e destek vermişti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Daha önce Çatlı hemşehrilerimiz Türkiye şampiyonu merhum boksör Mehmet Ali Uçar'ın adının Çat Spor Salonu'na verilmesini talep etmişti. Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüze gerekli yazışmaları yaptık. İzin çıkması halinde Mehmet Ali Uçar'ın adını spor salonuna vereceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı gibi Ata Sporumuz Güreş damga vurmuş ve Türk güreşi ile özdeşleşmiş Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'yı Kovid-19 illetinden kaybettik. Reşit Karabacak rahmetli olunca hemen ertesi gün. ER-GÜR-DER Başkanı İzzet Uçan bizimle görüştü. Yeni açılacak olan Güreş Eğitim Merkezi'ne Reşit Karabacak'ın isminin verilmesi yönündeki talebini iletti. Bizde hem Reşit Karabacak ismini hem de geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Nihat Kabanlı'nın isminin spor tesislerimize verilmesi yönünde yetkili makamlara gerekli olan yazışmaları yapacağız. Yetkili makamlardan izin çıkması halinde şampiyonların isimlerini seve seve spor tesislerime vererek, adlarını ölümsüzleştiririz" dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, geçtiğimiz günlerde art arda Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybeden, Erzurum'un yetiştirdiği milli güreşçiler Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı isimlerinin Erzurum'da spor salonlarına konularak yaşatılması konusunda bir bildiri yayınlaşmıştı.

Ertaş, "Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı gibi Avrupa Şampiyonu olmuş güreşçimizin de ismi okul, cadde ve benzeri yerlere verilmiş olabilir. Ancak Erzurum geleneği, tabiatı, iklim özellikleri, yüksek irtifa kamp merkezleri, birbirinden modern spor salonlarıyla Türkiye'nin spor şehridir. Hal böyleyken iki şampiyon güreşçimizin adlarının spor salonlarına isim olarak verilmesi, yaşatılması ve genç sporlara örnek gösterilmesi açısından değerli bir hizmet olacaktır. İnanıyoruz ki en kısa zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, ilçe belediyelerimizin ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olan spor salonlarından veya spor komplekslerinden uygun olanlarında, aramızdan ayrılan şampiyonlarımızın isimleri yaşatılacaktır" diye görüşlerini ifade etmişti. - ERZURUM

GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı
GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı

Koronavirüs, Şampiyon, Erzurum, Gür, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GSİM şampiyonlar için düğmeye bastı - Son Dakika Spor


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