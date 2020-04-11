GSK'dan Kovid-19 ile mücadeleye 2,5 milyon TL destek

GSK, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye 2,5 milyon TL destek sağlayacak.

GSK açıklamasına göre, 60 yıldan uzun bir süredir hayatın her anında iyilik, sağlık için çalışan GSK Türkiye, Kovid-19 pandemisi ile mücadeleye katkıda bulunmak için 2,5 milyon TL'lik destek verecek.

Bu destek, Kovid-19 pandemisinin yayılımını sınırlandırma ve sağlık sistemine yardımcı olma amacıyla, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanması ve hasta faydasına yönelik ekipman tedariki için kullanılacak.

DSÖ'ye 10 milyon dolar bağış

Açıklamada verilen bilgilere göre, GSK, ihtiyacın en fazla olduğu yerlerde pandeminin önlenmesi, tespit edilmesi ve yönetilmesine destek olmak amacıyla, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından oluşturulan Kovid-19 Dayanışma Fonu'na 10 milyon dolar bağış yaptı.

Bu fon ayrıca, kişisel koruyucu donanım ve benzeri malzemelerin sağlık çalışanlarına dağıtımına da katkı sağlıyor. GSK, aynı zamanda, tanısal test desteği için birçok ülkeye üretim fazlası malzeme bağışlıyor ve aynı süreci üretim fazlası kişisel koruyucu malzemeler için de başlatmaya hazırlanıyor.