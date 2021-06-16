GSK patentli HIV ilacının üretimine başladı

GSK Türkiye, nisan ayında yerel üretim ruhsatını aldığı patentli inovatif HIV ilacının üretimine başladı.

GSK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim ile üretim alanında iş birliği yaparak, HIV tedavisinde kullanılan patentli inovatif ilacının üretimine planlanan tarihten önce başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörü Dr. Diyar Akkaynak, GSK olarak, dünyada ilk onaylanan HIV tedavisini geliştirdikleri 1987 yılından bu yana, hem çocuk hem de yetişkinlere yönelik geniş pörtföyle, HIV'le yaşayan bireylerin yanında yer almayı önemsediklerini kaydetti.

Akkaynak, "Bu yaklaşımımızın bir yansıması olarak, bu yılın nisan ayında yerel üretim ruhsatını aldığımız, patent koruması devam eden bir ürünümüzün Türkiye'de üretimine başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm bu sürece bilgi birikimi, deneyimli ekibi ve üretim altyapısıyla büyük katkı sağlayan, değerli iş ortağımız Abdi İbrahim'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim İş Geliştirme Direktörü Sevgi Özalp ise, "GSK ile uzun yıllara dayanan üretim hizmetleri iş birliğimizi HIV tedavisinde kullanılan bu kritik ilacı da üretmeye başlayarak sürdürüyoruz. Dünya standartlarındaki üretim tesisimiz ve yetişmiş insan gücümüz ile kritik alandaki bu ilacın hastalara erişimini sağlayacak olduğumuz için Abdi İbrahim olarak gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel üretim oranını yüzde 62'den yüzde 74'e çıkarmayı hedefleyen GSK'nın Türkiye'de 4 yerli üretim ortaklığı ve bu alanda 30 milyon sterlin tutarında yatırımı bulunuyor. HIV tedavisinde kullanılan patentli inovatif ürünün Türkiye'de üretilmesi şirketin yerelleşme hedefi doğrultusunda önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.