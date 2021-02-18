GSK ve CureVac, yeni nesil mRNA Kovid-19 aşıları geliştirecek - Son Dakika

GSK ve CureVac, yeni nesil mRNA Kovid-19 aşıları geliştirecek

18.02.2021 11:05
GSK ve CureVac, yeni nesil mRNA Kovid-19 aşıları geliştirecek, System.String[]

GSK ve CureVac, koronavirüsün (Kovid-19) varyantlarını hedefleyen ortak bir mRNA (mesajcı RNA) aşısı geliştireceklerini duyurdu.

GSK ve CureVac, koronavirüsün (Kovid-19) varyantlarını hedefleyen ortak bir mRNA (mesajcı RNA) aşısı geliştireceklerini duyurdu.

GSK'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de CureVac'ın birinci nesil Kovid-19 aşısı CVnCoV üretimini de 100 milyon doza kadar destekleyecek.

GSK ve CureVac 150 milyon avro değerinde bir anlaşma ile 2022 yılına kadar ruhsatlandırılmış bir aşı adayı geliştirmeyi hedefliyor.

SARS-CoV-2 varyantlarının çeşitliliğine karşı daha geniş koruma sağlanması ve gelecekte ortaya çıkabilecek yeni varyantlara karşı hızlı yanıt vermesi amaçlanan bu çalışma, aynı zamanda bir dizi yeni mRNA aşı adayının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda bilime katkı sağlayacak.

GSK ayrıca, 2021 yılında 100 milyon doza kadar CureVac'ın Kovid-19 aşı adayı CVnCoV'ın üretimini destekleyecek.

İki şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk nesil Kovid-19 aşılarının etkililiğini azaltma potansiyeline sahip yeni varyantlardaki artış, salgından bir adım önde olmak için yeni varyantlara karşı aşı geliştirme çabalarının hızlandırılması gerekliliğini de ortaya koyuyor.

Bu yeni nesil Kovid-19 aşıları, daha önce aşılanmamış kişileri korumak için veya ilk aşılamadan kazanılan Kovid -19 bağışıklığının zamanla azalması durumunda pekiştirici olarak hizmet etmek için kullanılabilecek. Ayrıca bu iş birliği, Kovid-19 dahil olmak üzere birçok solunum yolu virüsüne karşı koruma sağlamak için yeni mRNA aşılarının geliştirilmesini de değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK İcra Kurulu Başkanı Emma Walmsley, yeni nesil aşıların Kovid-19'a karşı devam eden mücadelede çok önemli olacağını belirtti.

Walmsley, "Bu yeni iş birliği, CureVac ile halihazırda sürdürdüğümüz Faz 2b/3 klinik çalışma aşamasında olan birinci nesil COVID-19 aşı adayı CVnCoV ile birlikte, yeni Covid-19 aşı adaylarının gelişimini hızlandırmak için mRNA ve aşı geliştirme konusundaki uzmanlığımızı birleştireceğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

CureVac İcra Kurulu Başkanı Franz-Werner Haas ise "GSK ile mevcut iş birliğimizi güçlendirmekten çok memnunuz. GSK'nın kanıtlanmış aşı uzmanlığının yardımıyla, kendimizi gelecekteki sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GSK ve CureVac, yeni nesil mRNA Kovid-19 aşıları geliştirecek - Son Dakika Ekonomi


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