GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul'dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4'ü yakalandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
'nın Adapazarı
ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul
'dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4'ü yakalandı. 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, 3 Temmuz günü sabaha karşı 04.00 sularında daha önceden yaptıkları keşifle güvenlik kamerası ve alarm sistemi bulunmadığını tespit ettikleri GSM bayiinin camını kırarak 1 dakikada yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve laptop çalarak kayıplara karışan 7 şüpheliden B.Y., (27), E.E., (22) E.C.P. (24), F.K., (20) isimli 4 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince İstanbul'un Bağcılar
ve İkitelli ilçelerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
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