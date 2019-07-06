Son Dakika Haberleri: GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul'dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4'ü yakalandı.

GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul'dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4'ü yakalandı. 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 3 Temmuz günü sabaha karşı 04.00 sularında daha önceden yaptıkları keşifle güvenlik kamerası ve alarm sistemi bulunmadığını tespit ettikleri GSM bayiinin camını kırarak 1 dakikada yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve laptop çalarak kayıplara karışan 7 şüpheliden B.Y., (27), E.E., (22) E.C.P. (24), F.K., (20) isimli 4 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'un Bağcılar ve İkitelli ilçelerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
Adapazarı, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı! Soylu : Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:30:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]