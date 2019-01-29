Son Dakika Haberleri: GSM operatörleri milli baz istasyonuna kavuşuyor

GSM operatörleri milli baz istasyonuna kavuşuyor

17 dakika önce

Turkcell'e ilk parti Ulak teslimatı yapıldı, yılın ilk çeyreğinde teslimatlar tamamlanacak.

GSM operatörleri milli baz istasyonuna kavuşuyor, System.String[]
Turkcell'e ilk parti Ulak teslimatı yapıldı, yılın ilk çeyreğinde teslimatlar tamamlanacak. Cihazların Karadeniz Bölgesi'ne kurulu­munun nisanda başlaması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:41 

Karadeniz Bölgesi, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor

Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 11:58:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GSM operatörleri milli baz istasyonuna kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]