GSM operatörleri milli baz istasyonuna kavuşuyor
17 dakika önce
Turkcell'e ilk parti Ulak teslimatı yapıldı, yılın ilk çeyreğinde teslimatlar tamamlanacak.
Turkcell
'e ilk parti Ulak teslimatı yapıldı, yılın ilk çeyreğinde teslimatlar tamamlanacak. Cihazların Karadeniz Bölgesi
'ne kurulumunun nisanda başlaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:41
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