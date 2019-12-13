GSM operatörlerinden ortak açıklama - Son Dakika
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GSM operatörlerinden ortak açıklama

6 saat önce

Mobil Telekomünikasyon Derneği'nden, Yalova İli Çınarcık İlçe Belediyesi sınırları içinde hizmet veren mobil şebeke ekipmanlarının engellendiği belirtilerek bir açıklama yapıldı.

GSM operatörlerinden ortak açıklama, System.String[]

Mobil Telekomünikasyon Derneği'nden, Yalova İli Çınarcık İlçe Belediyesi sınırları içinde hizmet veren mobil şebeke ekipmanlarının engellendiği belirtilerek bir açıklama yapıldı.


Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell'in yer aldığı Mobil Telekomünikasyon Derneği (m-TOD), Yalova İli Çınarcık İlçe Belediyesi sınırları içinde hizmet veren mobil şebeke ekipmanlarına yönelik engellemelere karşı yazılı bir açıklama yaptı. Belirli periyotlarla denetlenen mobil şebeke ekipmanları hakkında yıkım kararlarına karşı hukuki yollara başvurulduğu ve mahkeme sürecinin başladığı bildirildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Yalova Çınarcık İlçe Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kurulu bulunan uzun bir süredir hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından belirli periyotlarla denetlenen mobil şebeke ekipmanları hakkında para cezaları tahakkuk ettirmiş ve yıkım kararları almıştır. Bu işlemlere karşı hukuki yollara başvurulmuş olup, mahkeme süreci başlatılmıştır.


Yaşanan bu sürecin öncesinde, söz konusu belediye tarafından çeşitli adlar altında olağanüstü yüksek seviyede bedeller talep edilmiştir. Akabinde belediye tarafından ilçe sınırları içerisindeki mobil şebeke ekipmanları mühürlenmeye başlanmış, hatta mühürleme işlemi daha önce belediyeden tahsis alınmış bulunan taşınmazlardaki baz istasyonlarına dahi uygulanmıştır.


Gelinen noktada baz istasyonlarının enerjisi kesilmekte ve elektrik panoları sökülmektedir. Bu nedenle de sistemler hizmet veremez duruma getirilmiştir.


İşletmeciler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile imzalamış oldukları imtiyaz sözleşmesi ve yetkilendirmeler çerçevesinde, ülke çapında mobil telekomünikasyon sistemi kurmak ve işletmek yetki ve yükümlülüğündedir. Haberleşme alanında bir 'kamu hizmeti' sunan mobil şebeke ekipmanları, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği" esasları çerçevesinde işletilmektedir.


Buna göre, kurulacak her bir mobil şebeke ekipmanı için gerekli değerlendirme ve ölçümler yapılarak bir güvenlik sertifikası verilmekte; bu sertifika olmadan, mobil şebeke ekipmanları kurulamamakta ve çalıştırılmamaktadır. Bu doğrultuda belediyenin haksız müdahaleleri kamu hizmetini sekteye uğratmaktadır.


Anayasamızın 22. maddesinde 'Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.' ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü durdurmaya ve kamusal nitelikli haberleşme hizmetini engellemeye yönelik bu girişimler hakkında devletimizin ilgili tüm kurumlarına bilgilendirmeler yapılmıştır. Belediyenin haksız talepleri nedeniyle yaşanan kesintilerden işletmeciler sorumlu tutulmamalıdır.


Günümüzde elektrik, su, doğalgaz gibi vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması için temel bir hizmet haline gelen elektronik haberleşme hizmetinin kesilmesi, günlük hayata şüphesiz olumsuz biçimde yansıyacaktır. Elektronik haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için var olan baz istasyonlarına müdahaleler, vatandaşlarımızın aileleri ve yakınları ile iletişimini aksatacak, ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. Çınarcık gibi bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan güzide bir ilçemizde; kamu güvenliğine dair ihtiyaçların karşılanması, polis, ambulans ve itfaiye gibi acil durum hizmetlerine ulaşılması güç bir hal alacaktır. Özellikle deprem kuşağında yer alan ve geçmişte yaşanan depremleri şiddetle hisseden ilçemizde acil durum ve afet yönetimine ilişkin eylem planlarının yerine getirilebilmesi de imkansız hale gelecektir. Öte yandan ticari hayatta yoğun biçimde kullanılan POS cihazlarının da servis dışı kalmasına yol açacak müdahaleler kamu menfaatine de ciddi zarar verecektir.


Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) olarak, cep telefonlarımızdan, tabletlerimizden, taşınabilir bilgisayarlarımızdan yaygın ve kesintisiz ses ve mobil internet hizmeti alınabilmesinin olmazsa olmaz unsuru olan kule ve baz istasyonu gibi mobil şebeke ekipmanlarının çalışmasını engellemenin hem hukuki hem vicdani sorumluluğu bulunduğunu hatırlatır; afet ve acil durum anlarında kritikliği daha da açık bir şekilde ortaya çıkan haberleşme hizmetinin sunulabilmesi için üyemiz olan mobil operatörlerin Çınarcık Belediyesi ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Çınarcık, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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