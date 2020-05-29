GSM operatörü mağazasındaki hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde GSM operatörü mağazasına giren maskeli 4 şüpheli yaklaşık 36 bin liralık telefon ve para çalıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir operatöre ait mağazaya 4 şüpheli camı taşla kırarak girdi.

Şüphelilerden biri dışarda gözcülük yaparken diğer üç şüpheli mağazada bulunan yaklaşık 30 bin lira değerindeki teşhir telefonları ve içinde 6 bin lira bulunan para kasasını aldı.

Yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin mağazanın camını taşla kırdığı, içeride bulunan telefon ve kasayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtığı görülüyor.