GSM şirketlerine iletişim kesintisi cezası - Son Dakika
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GSM şirketlerine iletişim kesintisi cezası

7 saat önce

BTK, 26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem sonrası oluşan iletişim problemi sonrasında GSM operatörlerine toplam 19,6 milyon liralık ceza kesti.

GSM şirketlerine iletişim kesintisi cezası, System.String[]

BTK, 26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem sonrası oluşan iletişim problemi sonrasında GSM operatörlerine toplam 19,6 milyon liralık ceza kesti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetimlerin sonucunda İstanbul'da 26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5,8 büyülüğündeki depremde yaşanan iletişim kesintisi ile ilgili GSM operatörlerine idari para cezası kesti. Kurumun internet adresinde yer alan açıklamada, söz konusu GSM şirketlerine toplamda 19,6 milyon liralık idari para cezası verildiği bildirildi.

(İHA)

İstanbul, Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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