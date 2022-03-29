Gsma: Çin'de 2025 Yılına Kadar Yaklaşık 900 Milyon 5g Bağlantısı Olacak - Son Dakika
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Gsma: Çin'de 2025 Yılına Kadar Yaklaşık 900 Milyon 5g Bağlantısı Olacak

29.03.2022 22:52
Gsma: Çin'de 2025 Yılına Kadar Yaklaşık 900 Milyon 5g Bağlantısı Olacak

SHANGHAİ, 29 Mart (Xinhua) — Çin'deki bazı eyalet ve kentlerin Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmesine rağmen bu rakam, yaklaşık altı ay önce Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nde GSMA'nın yaptığı tahminden daha yüksek. Birliğin "Mobil Ekonomi Çin 2022" başlıklı son raporuna göre, Çin ana karasındaki 5G'ye olan güçlü talep, 2021 yılı sonunda 5G bağlantılarının küresel toplamın yüzde […]

SHANGHAİ, 29 Mart (Xinhua) — Çin'deki bazı eyalet ve kentlerin Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmesine rağmen bu rakam, yaklaşık altı ay önce Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nde GSMA'nın yaptığı tahminden daha yüksek. Birliğin "Mobil Ekonomi Çin 2022" başlıklı son raporuna göre, Çin ana karasındaki 5G'ye olan güçlü talep, 2021 yılı sonunda 5G bağlantılarının küresel toplamın yüzde 75'inden fazlasını oluşturmasıyla, onu dünyanın en büyük tek 5G pazarı haline getirdi.

GSMA Büyük Çin Bölgesi Başkanı Sihan Bo Chen, "5G piyasasının öncülerinden biri olan Çin pazarı, sektörün dijital dönüşümünü hızlandırmada önemli bir rol oynuyor" dedi. Çin'de Mart ayı başı itibariyle, yaklaşık 1,43 milyon 5G baz istasyonu ve 500 milyonun üzerinde 5G kullanıcısı bulunuyor. Resmi veriler, ülkenin 5G baz istasyonu sayısının bu yıl 2 milyonu aşmasını sağlamak üzere çalışacağını gösteriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İnternet, Mart, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gsma: Çin'de 2025 Yılına Kadar Yaklaşık 900 Milyon 5g Bağlantısı Olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gsma: Çin'de 2025 Yılına Kadar Yaklaşık 900 Milyon 5g Bağlantısı Olacak - Son Dakika
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