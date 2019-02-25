Son Dakika Haberleri: Gsma'dan Turkcell'e Ödül

Gsma'dan Turkcell'e Ödül

2 saat önce

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSM Association (GSMA) tarafından "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne layık görüldü.

Gsma'dan Turkcell'e Ödül, System.String[]
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSM Association (GSMA) tarafından "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne layık görüldü.

Barselona'da GSMA tarafından düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında yerini alan Turkcell, fuara büyük ödülle başladı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları ve insan için teknoloji konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle GSMA tarafından "Sektöre Büyük Katkı" ödülü olarak adlandırılan büyük ödüle layık görüldü.

GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu, ödülünü, İspanya Kralı 6. Felipe'nin de katıldığı törende GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard'ın elinden aldı.

Törende konuşan Richard, Turkcell'in son 2 yıldaki büyümesi, dijital iş modelinin sektöre kattığı ivme ve şirketin "insan için teknoloji" duyarlılığıyla geliştirdiği ürün ve servislerin önemini vurguladı.

Mobil iletişimin, insan hayatında fark yaratmak konusundaki özel rolü

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu da mobil iletişim sektörünün, insan hayatında fark yaratmak konusundaki özel rolüne dikkati çekti.

Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki yaratabilen endüstrinin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getiren Terzioğlu, "Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Turkcell 2017'de GSMA tarafından benzer bir ödüle layık görülmüştü. Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla 5 operatörün paylaştığı ödülü, 5 operatör adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Barselona, Mobil Dünya Kongresi, Kaan Terzioğlu, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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