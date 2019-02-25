Son Dakika Haberleri: Gsma'den Turkcell'e Anlamlı Ödül

Gsma'den Turkcell'e Anlamlı Ödül

1 saat önce

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA'in 'Sektöre Büyük Katkı' ödülüne layık görüldü.

Gsma'den Turkcell'e Anlamlı Ödül, System.String[]
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA'in 'Sektöre Büyük Katkı' ödülüne layık görüldü. Terzioğlu, ödülünü Mobil Dünya Kongresi'nin yapıldığı Barcelona'da İspanya Kralı Felipe'nin de katıldığı törenle aldı.

Turkcell, dünyanın en büyük sektörel etkinliği olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne büyük ödülle başladı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları ve insan için teknoloji konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle GSMA tarafından 'Sektöre Büyük Katkı' ödülü olarak adlandırılan, büyük ödüle layık görüldü.

GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu ödülünü, İspanya Kralı Felipe'nin de katıldığı bir törenle, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard'ın elinden aldı. Richard, konuşmasında, Turkcell'in son iki yıldaki büyümesinin, dijital iş modelinin sektöre kattığı ivmenin ve Turkcell'in "insan için teknoloji" duyarlılığıyla geliştirdiği ürün ve servislerin öneminin altını çizdi.

"Teknolojimizi buna en çok ihtiyaç duyanlar için kullanmaya devam edeceğiz"

Terzioğlu teşekkür konuşmasında mobil iletişim sektörünün, insan hayatında fark oluşturmak konusundaki özel rolüne dikkat çekti. Terzioğlu "Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki yaratabilen bu endüstrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Turkcell 2017'de GSMA tarafından benzer bir ödüle layık görülmüş; Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla 5 operatörün paylaştığı ödülü, 5 operatör adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu almıştı. - BARSELONA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Ekonomi
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