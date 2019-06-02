Son Dakika Haberleri: GSMMMO Başkanı Özbay, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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GSMMMO Başkanı Özbay, Ramazan Bayramı'nı kutladı

43 dakika önce

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (GSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GSMMMO Başkanı Özbay, Ramazan Bayramı'nı kutladı, System.String[]
Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (GSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan GSMMMO Başkanı Hüseyin Özbay açıklamasında, önem ve değer verilen manevi günlerin başında bayramların yer aldığını vurgulayarak, "Bayramlar, insanlarla olan sevgi ve saygının pekiştiği, dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün ortaya çıktığı manevi değer taşıyan günlerdir. Mübarek Ramazan ayını uğurlayıp kaynaşma ve yardımlaşmanın yaşandığı bir Ramazan Bayramını daha sevinçle beraber karşılamaktayız. Yaşanacak daha nice bayramların sevgi, saygı ve mutluluklarla dolu geçmesi amacıyla millet olarak dünyada ve ülkemizde kardeşlik duygularının ön plana çıkarıldığı, savaşların ve kırgınlıkların son bulduğu, huzurlu, sağlıklı günlere kavuşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, birlik ve beraberliğimizi her daim korumaya uğraşmalıyız" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Gaziantep, Hüseyin Özbay, Ramazan Bayramı, Güncel
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