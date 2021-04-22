GSO Başkanı Ünverdi'den 1 milyon patent hedefine destek

Türkiye Patent Hareketi Platformu, Gaziantep Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü ve Adres Patent iş birliğinde "Marka Şehir Gaziantep-Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata Katkısı" konulu toplantı online olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Ali Çavuşoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli, Gaziantep Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir, Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yüksel, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GTO Strateji Geliştirme Koordinatörü Figen Çeliktürk, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin'in konuşmacı olarak katıldığı, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen,"Marka Şehir Gaziantep - Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata Katkısı" toplantısında patentlerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi, ülkemizin 1 milyon patent hedefine ulaşması adına yürütülen çalışmaları ve iş birlikleri değerlendirildi.

Toplantıda Gaziantep sanayisi ve patent çalışmalarına yönelik bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in 2020 yılına göre 4.418 başvuruyla en fazla marka başvurusu yapan 6'ncı, 154 başvuruyla en fazla patent başvurusu yapan 9'uncu, 2510 başvuruyla en fazla tasarım başvurusunda bulunan 5'inci il olduğunu ve bu rakamları çok daha yukarı taşımak istediklerini söyledi.

Ünverdi: "Sektör, markalaşma ile büyük bir katma değere sahip olacak"

Sektörlerin markalaşma ile büyük bir katma değere sahip olabileceğini ve kar marjının artacağını dile getiren Ünverdi, coğrafi işaret tescilinde Gaziantep'in Türkiye'de ilk sırada yer aldığına vurgu yaparak şunları kaydetti: "Odalarımızın, borsalarımızın, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerimizin coğrafi işaret tescilini aldığı toplam 42 ürünümüz bulunuyor. Ülkemizin AB'den tescilli ilk ürünü olan baklavanın coğrafi işaret tescilini ise Gaziantep Sanayi Odası almıştır. Gaziantep her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü olmuştur. AB tescili ile Antep baklavasının tüm dünyada bilinirliği ve katma değeri artmıştır. Daha sonra odamız tarafından Antep kutnu kumaşı ve Antep katmerinin coğrafi işaret tescili alınmıştır" diye konuştu.

"Yerli üreticiyi zor duruma düşürüyor"

Uzun süreli AR-GE çalışmaları sonucunda ürününü piyasaya süren ve patent başvurusu yapmış firmaların ürünlerinin fikri haklarının çiğnenmesi durumunda hukuki girişimlerde bulunduklarında yaşanan zaman kaybı ve bürokratik engellere değinen Ünverdi, orijinal ürününü taklit eden kişilerin caydırıcı şekilde cezalandırılmaması yüzünden büyük zararların oluştuğuna dikkat çekerek, "Yerli üretimin öneminin arttığı günümüz koşullarında, ithal bir ürün gümrük vergisi ödendiğinde yerli malı haline geliyor. Bu da yerli üreticiyi zor duruma düşürüyor. Bu konularda da Türkiye Patent Hareketi Platformu ile iş birliği içerinde olmayı, hem sorunların çözümü hem de marka, patent gibi konularda üretimlerimize değer katacak çalışmalar yürütmeyi arzuluyoruz. Bu düşüncelerle, 1 milyon patent hedefinde Gaziantep olarak "biz varız" diyor; Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Patentlerin her geçen gün öneminin artmaya devam ettiğini belirten Türkiye Patent Hareketi Ali Çavuşoğlu ise "Patentlerimizin çok olması ülke olarak imajımızı güçlendirir. Yeni inovasyon ve patentlerle ihracatınız da güçlenmiş oluyor. Aynı zamanda reklam aracı oluyor ve pazarda büyük faydalar sağlıyor. Firmaların patent sayısı arttıkça istihdam sayısı da artacaktır. Bizim Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak 2029 yılındaki hedefimiz 1 milyon patent sayısına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Toplantının son bölümünde gerçekleştirilen başarı öyküsü kısmında, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli iş yaşamı, tecrübeleri ve başarı öyküsünü anlattı. - GAZİANTEP