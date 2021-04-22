GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yayınladığı yazılı mesajda, "TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyor, bizlere bu cennet vatanı armağan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin milli mücadelenin karargahı olduğunu belirten Ünverdi, " Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin iradesinde olduğu Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. 23 Nisan 1920 aslında, aziz milletimizin iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Çocuk sevgisinin kendisinde çok ayrı bir yeri olan Büyük Önder Atatürk böylesi özel bir günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi çocuk sevgidir, gelecektir, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm dünya çocuklarının yüzünün gülmesi ve sevgiyle büyümelerini sağlamak tüm insanlığın sorumluluğudur. Türkiye olarak devletimiz ve aziz milletimiz her zaman zorda olanın, mazlumun yanında yer almaya, sevginin ve barışın hakim olduğu bir dünya inşa etmek için çalışmaya devam etmektedir. Bizler de Atamızın bize emaneti çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimin ışığında, eğitim ve donanımlı yetişmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz. Pandemi dolayısıyla bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerimizde büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. İnşallah bu zor günleri de milletçe el birliği ile atlatacağız. Mutlu olmak her çocuğun hakkı ve tüm dünya çocuklarının mutlu olması dileğiyle, bu özel günü çocuklarımıza armağan eden TBMM'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, TBMM'nin 101. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP