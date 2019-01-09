Son Dakika Haberleri: Gso Başkanı Ünverdi'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gso Başkanı Ünverdi'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

1 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bağımsız ve özgür basının demokratik, hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek, mesleğin zorluklarına rağmen gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak...

Gso Başkanı Ünverdi'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bağımsız ve özgür basının demokratik, hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek, mesleğin zorluklarına rağmen gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ünverdi, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" sözlerini hatırlatarak, basının önemine vurgu yaptı. Basın mensuplarının özveri ile gece gündüz demeden zor bir mesleği icra ettiklerini kaydeden Adnan Ünverdi, "Kamuoyunun gözü kulağı olan basın çalışanlarının mücadelesi takdire şayandır. Tarafsız, özgür ve ilkeli bir medya, toplumların kalkınması ve gelişmesinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o denli güçlü ve geleceği aydınlık olacaktır" ifadelerini kullandı. Basın çalışanlarının tarafsız ve yaptıkları mesleğin sorumluluğunu bilerek, toplumu doğru bilgilendirmesinin önemine vurgu yapan Ünverdi, "Tüm basın çalışanlarının sosyal hakları, çalışma şartları ve yaşam koşulları uluslararası standartlara uygun hale getirilmelidir. Yaşadıkları sorunların aşılması noktasında gereken çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır. Bu duygularla çok değerli basın mensuplarımızın'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Güncel
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