GSO 'covıd-19 güvenli hizmet belgesi' aldı - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve uluslararası niteliğe sahip COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan Odalar arasına girdi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, COVID-19 salgının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte bütün tedbirleri alarak çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Kurum olarak devletimizin açıkladığı tedbirleri üyelerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak amacıyla yerine getirerek bu belgeyi almak için TSE'ye müracaat ettik. Bunun sonucunda belgemizi almaya hak kazandık" dedi.

Sağlığın her şeyin başında geldiğine ve tedbirlerin önemine dikkati çeken Adnan Ünverdi, "COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında salgının ilk yayılım sürecinde verdiğimiz hizmetlerin aksamaması için esnek çalışma modeliyle üyelerimizin taleplerini karşıladık. Daha sonra açıklanan yeni normaller çerçevesinde kurum olarak bütün tedbirleri en üst seviyede alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Titizlikle aldığımız önlem ve tedbirler çerçevesinde TSE tarafından 5 Ağustos 2020 tarihinde denetlemeden geçtik ve başarılı olduk. Denetimler sonucu tam not alan Odamız, TSE tarafından verilen ve uluslararası kalite belgesi niteliğinde olan 'COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası içerisinde alma başarısını gösteren Odalar arasında yer aldı. Bundan sonra da aynı duyarlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'nin alınmasında emeği olan personellerimize ve TSE yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP