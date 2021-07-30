Üye Girişi
GSO'da gündem değerlendirme toplantısı - Son Dakika

GSO'da gündem değerlendirme toplantısı

30.07.2021 21:49
GSO'da gündem değerlendirme toplantısı, System.String[]

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile İl Yönetimi, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile İl Yönetimi, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, AK Parti İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile GSO Yönetim Kurulu Üyeleri katılırken, ülke ve kent gündemi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Gaziantep sanayisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"Gaziantep, Türkiye'nin geleceğine büyük katkıda bulunuyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milletvekili Nejat Koçer, sanayi şehri Gaziantep'in üretimi, istihdamı ve ihracatı ile hiçbir şehirle mukayese edilemeyecek kadar önemli karakteristik özelliklere sahip olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine en fazla katkıda bulunan illerin başında Gaziantep'in geldiğini ifade eden Koçer, "Gaziantep Sanayi Odası'nda daha önce başkanlık yapmış, şimdi de Gaziantep'in Milletvekili olma onurunu taşıyan bir kişi olarak Gaziantep Sanayi Odamızı ve bu şehrin tüm sanayicilerini saygıyla selamlıyorum. Ürettikleri, ihraç ettikleri her ürün Türkiye'nin geleceğine ve yükselişine büyük katkıda bulunuyor. Koronavirüs salgınına rağmen şehrimizde artırılan istihdam takdire şayan bir durumdur. Üreten, ihracat yapan ve Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunan tüm Gaziantepli sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu büyüme ve üretim değişerek ve dönüşerek devam edecektir. Bu çalışmaların içerisinde Gaziantep Sanayi Odamızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Zamanı geldiğinde sığınmacılar kendi ülkelerine dönecekler"

Gaziantepli firmalarda çalışan geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili de konuşan Milletvekili Koçer, "Gaziantep'te özellikle sığınmacıların oluşturduğu iş gücü son günlerde çok fazla gündeme gelmeye başladı. Sığınmacıların genel durumunu sadece iş gücü üzerinden devam ettirmemiz mümkün değil. Vakti ve zamanı geldiğinde sığınmacılar kendi ülkelerine döneceklerdir. Başından buyana da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bu şekilde ifade edilmiştir. Gaziantep, değişen durumlara göre kendi rekabet gücünü her zaman yükseltmeyi başarmıştır. Üretimi, artan istihdamı ile gelecekte de her koşulda ve her şartta kendini yenileyecek ve geleceğe taşıyacaktır. Bizler de sanayicilerimizin yanındayız. Misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi'ye ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantepli sanayiciler olarak ülkemizin geleeği için çalışmaya devam edeceğiz"

Gaziantep'in sanayisi ve ihracatı ile lider şehirlerden biri olduğunu ifade eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kent sanayicilerinin yalnızda Gaziantep'e değil tüm Türkiye'ye sahip çıktıklarını belirtti.

Pandemi döneminin olumsuz şartlarına rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam eden Gaziantep'in bu yıl 9 milyar dolarlık ihracat rakamını hedeflediğini kaydeden Konukoğlu "Şehrimizin, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın ekonomideki başarısını artırarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bunun yanında esnaflarımızın yaşadığı sorunlara değinmekte fayda görüyorum. Onların sorunlarını çözmek adına yapılan çalışmaların devam ettirilmesi gerekiyor. Çünkü esnafımız ayakta durursa bizler de ayakta dururuz. Şehrimizde el ele vererek hep birlikte yaptığımız çalışmaların neticesinde 2020 yılında 60 bin sigortalı ilave işçi istihdamını sağladık. Bu, Gaziantep için çok önemli bir başarıdır. Gaziantepli sanayiciler olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bugün bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı ve taleplerimizi dinleyen ve kendilerine ilettiğimiz her konuda yanımızda olan Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer'e ve nazik ziyaretlerinden ötürü AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Eyup Özkeçeci ile yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep sanayisinin geçmişten günümüze başarısını tüm dünya tanıyor"

Sürdürülebilir bir ekonomi için sanayicilerin ve iş dünyasının yaşadığı sorunlara dikkate alınarak beklentilerin karşılanmasının çok önemli olduğunun altını çizen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep sanayisini daha da geliştirmek ve hedeflenen noktalara taşımak için birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sanayicilerin ve ihracatçıların ortaya koydukları başarıları devam ettirebilmeleri için yaşadıkları sorunların çözülmesi gerektiğini kaydeden Ünverdi, şunları dile getirdi:

"Sanayicilerimizin yaşadığı sorunların başında hammadde ve lojistik konuları gerekiyor. Bu sorunlar maalesef sanayicilerimizin üzerinde yük olmaya başladı. Ayrıca hem şehrimizin hem de ülkemizin ihracatı için bir diğer önemli bir konu da Yeşil Mutabakat konusudur. Biz Gaziantep Sanayi Odası olarak Yeşil Mutabakat konusu ile ilgili bir birim kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Bu konuda kamunun teşviklerle sanayicilerimizin yanında olmasında fayda görüyorum. Aksi takdirde ilerleyen yıllarda ihracatta önemli sorunlar yaşayabiliriz. Şehrimiz sanayisi ve ihracatı, ülkemizin büyümesi noktasında önemli bir rol oynuyor. İSO 1000'e toplam 67 firmamızın girmiş olması bunun en açık örneğidir. Son dönemde sanayimizle ilgili gündeme getirilen Suriyeliler konusunun da kimseye bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. Sanayimiz, firmalarımız ve çalışanlarımız ile ilgili istatistikler ortadadır. Şehrimiz sanayisinin geçmişteki başarısını da bugünkü başarısını da sadece ülkemiz değil tüm dünya zaten çok iyi tanıyor ve biliyor. Bizim bugün yapmamız gereken gençlerimize yoğunlaşmak ve enerjimizi gençlerimizi yetiştirmek için harcamaktır. Gençlerimizi ne kadar çok eğitirsek, kendilerinin nitelik kazanmaları için ne kadar çok emek verirsek o derece kalkınır ve hedeflerimize ulaşırız. Odamızı ziyaret eden, iş dünyamızın ve sanayicilerimizin taleplerine her zaman duyarlı olan, sorunlarımızın çözümü noktasında her daim bizlerle birlikte hareket eden Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer'e, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Sayın Mehmet Eyup Özkeçeci'ye ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

GSO'da gündem değerlendirme toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası, Nejat Koçer, Gaziantep, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO'da gündem değerlendirme toplantısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hüseyin Avni Coş, kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti 23:09 Hüseyin Avni Coş, kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak 22:38 Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek 21:47 UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı 20:54 Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi 20:07 Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu 18:56 Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü 18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok 17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama: Kürt-Türk meselesiyle alakası yok Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama: Kürt-Türk meselesiyle alakası yok         
23:17
David Alaba'nın sözleşmesi sızdı! Real Madrid'e maliyeti 145 milyon euroyu buluyor David Alaba'nın sözleşmesi sızdı! Real Madrid'e maliyeti 145 milyon euroyu buluyor         
23:09
7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz         
22:28
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama         
21:45
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı         
20:42
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi         
19:33
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi         
18:40
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var         
18:02
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 23:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO'da gündem değerlendirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement