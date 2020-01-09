GSO'DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GSO'DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı - Son Dakika

GSO'DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitimler başladı.

GSO'DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitimler başladı.


İhracat Akademisi eğitimleri ile Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, en az yüksekokul mezunu kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması, firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin detaylı bilgileriyle firmalara sunulması amaçlanıyor.


İhracat Akademisi 2018-2019 yıllarında gerçekleşen 2 eğitim döneminde toplamda 42 firmanın katılımı ve 55 kursiyerin eğitimiyle proje kapsamında pazar araştırması, hedef pazar ve alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında teorik eğitimler tamamladı.


Teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerler, edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satış gerçekleştirdi.


Başarıyla tamamlanan 2 dönemle birlikte 3'üncü dönem verilecek olan eğitim ve danışmanlık hizmetleri başlatıldı. İki aylık eğitim programı GSO'da bilgisayarlı eğitim salonunda gerçekleştiriliyor.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı açıklamada, ihracatın arttırılması noktasında dış ticaret eğitiminin önemli olduğunu belirterek, küreselleşen dünya ekonomisinde ülke olarak kalkınmanın en önemli ayağının ihracat olduğunu söyledi.


Gaziantep ve Türkiye'de firmaların donanımlı dış ticaret personeline her zaman ihtiyaç duyduğunu ifade eden Adnan Ünverdi, "Bu alanda personel yetiştirmek için hayata geçirdiğimiz İhracat Akademisi Projesi'nde verilen eğitimlerle ihracatımıza önemli katkılar sunulacak. İhracatın artmasıyla da kente ve ülke olarak belirlediğimiz hedeflere çok daha hızlı ulaşacağız. Bundan sonraki süreçte de dış ticarete yönelik projelerimizi arttırarak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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