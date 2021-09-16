Üye Girişi
GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma - Son Dakika

GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma

16.09.2021 12:47
GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından GSO, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde Okul-Sanayi İş Birliği Protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep Mobilyacılar Odası Başkanı Ali Kutlu, oda, borsa, birlik ve OSB temsilcileri ve meslek lisesi müdürlerinin katıldığı toplantıda mesleki eğitim programları ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar ve iş birlikleri değerlendirildi.

"Meslek okulları sıradan bir okul değil"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meslek liselerinin sıradan okullar olmadığını, nitelikli personel açığının minimum seviyeye indirilmesi için bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle son dönemde mesleki eğitim konusunda önemli adımlar atmaya başladığını ifade eden Ünverdi, "Sanayicilerimiz yıllardır çalıştıracak nitelikli personel bulamadıkları gibi mesleği olmayan gençlerimiz de iş bulmakta güçlükler yaşadı. Biz Gaziantep Sanayi Odası olarak gençlerimize nitelik kazandırmak, sanayimizin bu konudaki sorunlarını gidermek adına hem Odamız bünyesinde hem de kurumlarımızla iş birliği içerisinde çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Mesleki eğitimde Bakanlığımızın hayata geçirdiği Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi de bir örnek teşkil ediyor. Proje ile mesleki eğitim kurumları ve işletmeler arasındaki güçlü bağın daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede işletmelerimiz kalifiye elemanı devlet teşviklerinden de faydalanarak, okul-işletme iş birliği içerisinde kendisi yetiştirecek. Gençlerimiz meslek sahibi olurken işletmelerimiz de kalifiye eleman ihtiyacını karşılamış olacaklar. 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' anlayışıyla çıktığımız bu yolda birlikte çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

"Mesleki eğitim çalışmalarını daha da arttıracağız"

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak son dönemde meslek liselerinin yanında mesleki eğitim merkezlerinin sayısını da artırdıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerin talepleri dikkate alınarak yeni uygulamalar geliştirildiğini, daha çok gencin meslek öğrenmesi ve nitelik kazanması için çalışmaların genişletildiğini ifade etti. "Mesleki eğitimde yürüttüğümüz çalışmaları 81 ile yayacağız" diyen Akgül, "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile de birlikte hareket ediyoruz. METYAP projemiz kapsamında düzenlediğimiz toplantıları TOBB'un önerisi doğrultusunda Odalarda gerçekleştiriyor ve önemli oranda verim sağlıyoruz. Ortak çalışmalar yaparak ülke olarak en kısa zamanda mesleki eğitim konusundaki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"GSO'nun mesleki eğitim çalışmalarını takdirle izliyoruz"

Nitelikli personel açığının ülkemizin en büyük problemlerinden birisi olduğunu ifade eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımız hem ülke genelinde hem de Gaziantep'te mesleki eğitim konusunda kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların Gaziantep Sanayi Odamızın yaptığı gibi kurumlarımızın sağlayacağı katkılarla daha da büyümesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Gençlerimize iş garantili mesleki eğitim imkanı sağlayan Gaziantep Sanayi Odasının özellikle bu alandaki çalışmalarını takdirle izliyoruz. Çünkü mesleki eğitim verilen gençlerimiz yalnızca eğitim süreci ile kalmıyor, meslek öğrenme ve iş bulma imkanına da sahip olabiliyor. Bizleri burada ağırlayan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum."

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim alanındaki çalışmaları ve Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi ile ilgili bir de sunum gerçekleştirildi.

İş birliği protokolü imzalandı

Mesleki Eğitim İstişare Toplantısı'nın ardından GSO, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde Okul-Sanayi İş Birliği Protokolü imzalandı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi'nin imzaladığı protokol ile sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün okul-sanayi iş birliği ile en üst düzeyde sağlanması, kadın girişimcilere yeni destek ve imkanlar oluşturulması ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ile e-ticaret alanında yeni adımlar atılması hedefleniyor. - GAZİANTEP

GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma
GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma
GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma
GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma

milli eğitim bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk 13:21 90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 13:01 Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 12:30 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı 12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 11:58 Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı 11:51 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 11:45 Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı 11:04 Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Son Dakika Haberleri
12:41 Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı
12:34 Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
12:17 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı
12:16 Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:26
Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü         
13:15
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti         
12:08
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş         
11:48
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 13:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: GSO'da mesleki eğitimin geliştirilmesi için önemli buluşma - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement