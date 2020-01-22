GSO'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 2020 yılının ilk meclis toplantısı, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Bu yılın ilk meclis toplantısını yapıyoruz. Bir yıl acısıyla tatlısıyla geride kaldı. 2020 yılı inşallah şehrimiz ve ülkemiz adına başta sanayi olmak üzere diğer alanlarda da büyük atılımlar gerçekleştirdiğimiz, yeni başarılara imza attığımız bir yıl olur" dedi.



"TEKNOFEST şehrimiz için önemli bir fırsat"



Konuşmasında değişim ve dönüşümün önemine vurgu yapan Konukoğlu, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'in hayırlı olmasını dileyerek, "Şehrimizde yapılacak olan TEKNOFEST kapsamında 27 farklı dalda yarışmalar düzenlenecek. 6 günlük süreç içerisinde 2 milyona yakın insanın TEKNOFEST'i ziyaret edeceği düşünülüyor. Gaziantep için önemli bir fırsat olan bu organizasyondan hepimiz çıkarımlarda bulunmalıyız. Yeni teknolojilere ayak uydurmamız gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bu bağlamda TEKNOFEST inşallah şehrimiz için hayırlı olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Meclis üyelerine odanın faaliyetleri, Gaziantep'in ihracat, üretim ve genel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi verileri hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Gaziantep 2019 yılı ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artışla 7 milyar 471 milyon 843 bin dolarla kapattı. Bu yıl içerisinde de oda olarak kentimizin, ülkemizin her alanda daha da ileri gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Endüstri 4.0 çağını yakalamanın ve Endüstri 5.0'a ulaşmanın ancak bilişimle olacağına dikkati çeken Adnan Ünverdi, "Yerli otomobilimizin çıkmasıyla beraber inşallah 2 yıl sonra kendi ülkemizin arabasına bineriz. Endüstri 4.0'ı yaşadığımız bu çağa ayak uydurabilmemiz ancak bilişim ile olacak. İnanıyorum ki bunu da kamu ve özel sektör el ele vererek, genç potansiyelimizle hep birlikte başaracağız. Bu hedef doğrultusunda TEKNOFEST'i iyi değerlendirmek zorundayız. Gaziantep'e çekmeye çalıştığımız firmalar ve tedarikçi kim varsa burada olacak. İnşallah güzel ve şehrimiz adına kalıcı sonuçlar alacağız. Ben de festivalin kentimizde düzenlenmesinde desteği ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP