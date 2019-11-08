GSO'dan 10 Kasım mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ünverdi, yayımladığı anma mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya örnek bir komutan olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal mücadelesi, ilke ve inkılaplarıyla sadece Türkiye'yi kurtarmakla kalmayıp bütün mazlum milletler için umut olmuştur" cümlelerine yer verdi.



Atatürk'ün, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" sözlerini anımsatan Ünverdi, Ulu Önder Atatürk'ün ilkeleri, fikirleri ve eserleri ile daima yaşayacağını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda destansı bir mücadele verdiğini kaydeden Ünverdi, aziz milletimizin tarihten aldığı güç ve ilhamla ilelebet payidar kalacağının altını çizerek, "Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve inkılapları her zaman Türk milletinin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda Atamızın izinde, şanlı ecdadımızın emaneti cennet vatanımızda eğitim, kültür, sanat, ekonomi, bilim ve her alanda daha aydınlık bir Türkiye için iş dünyası olarak bizler de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 81 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP