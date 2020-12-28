GSO'dan fidan bağışı - Son Dakika

GSO'dan fidan bağışı

28.12.2020 15:59
GSO'dan fidan bağışı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından her bir meclis üyeleri adına Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Hatıra Ormanı'na 10'ar fidan bağışında bulunuldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından her bir meclis üyeleri adına Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Hatıra Ormanı'na 10'ar fidan bağışında bulunuldu.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, pandemi sebebiyle bu yıl meclis üyeleriyle bir araya gelemediklerini, yılbaşı hediyesi olarak GAGİAD ormanına 10'ar fidan bağışladıklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaşam kaynağı olan doğayı sevmenin ve gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamanın önemli olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğaya olan sevgisi ve hassasiyetine işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk'ün, Atatürk Orman Çiftliği için kullandığı, 'Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin' sözleri ve 'Dal kesilmeyecek, köşk kaydırılacak' diyerek, çınar ağacının dallarını kestirmek yerine Yalova'daki yazlık köşkünü raylar üstünde taşıtması tüm dünyaya örnek olmuş, doğanın ve yeşilin önemini bizlere en güzel şekilde anlatmıştır. GSO yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte bizler de bu anlayışla meclis üyelerimize böyle bir hediyemiz olsun istedik. Bin bir rengini cömertçe sunan, yaşam kaynağımız bu güzel topraklara bir nebze katkımız olabiliyorsa ne mutlu hepimize. Bize bu imkanı veren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer nezdinde yönetim kuruluna, üyelerine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Gaziantep Sanayi Odası, Mustafa Kemal Atatürk, Yönetim Kurulu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GSO'dan fidan bağışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Pınar Gültekin'in babasına "Davadan çekil" dediği iddia edilen CHP'li vekil: Kanıt çıkarsa istifa edeceğim Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı
Koronavirüslü rahibin cemaate aynı kadehten şarap içirdiği ortaya çıktı! Kilise kapatıldı Koronavirüslü rahibin cemaate aynı kadehten şarap içirdiği ortaya çıktı! Kilise kapatıldı         
15:55
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale         
15:09
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı         
14:59
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi         
13:59
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 16:09:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO'dan fidan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei