GSO'dan İdlip saldırısına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel GSO'dan İdlip saldırısına tepki - Son Dakika

GSO'dan İdlip saldırısına tepki

15 dakika önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajda, "İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum.

GSO'dan İdlip saldırısına tepki, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajda, " İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Adnan Ünverdi'nin mesajında, " Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuştur. Ülkemizin sınırlarını koruması, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkıdır. Maalesef 2011 yılından buyana Suriye'de insanlık suçu işlenmeye devam etmektedir. Bu zulmün önüne geçilmesi, ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin atacağı her türlü adımın yanındayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. İnşallah tek yürek olup bu zor günleri de birlikte atlatacağız" ifadelerine de yer verildi. - GAZİANTEP

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:10 Kaynak: İHA
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