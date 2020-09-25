GSO'dan ihracat devlerine tebrik

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına giren Gaziantepli 70 firmayı tebrik ederek, "Her türlü koşulda üretime devam eden kentimiz sanayicileri, el ele vererek mevcut rakamları daha da yukarılara çıkartacaktır. Bundan asla şüphe duymadık, duymuyoruz" dedi.

Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı'nda yer alan Gaziantep merkezli firmaların tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde de morallerini bozmadan daha sıkı çalıştıklarını kaydederek, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesine 2019 yılına göre Gaziantep'ten 70 firmamız girme başarısı gösterdi. Listede 2018 yılında 61 firmamız yer alıyordu. Firmalarımızı tebrik ediyorum. Her koşulda üretime devam ederek firma sayımızı daha da artıracağız. Çok geniş yelpazede üretim yapan kentimiz bu avantajını her zaman iyi değerlendirmiştir. Bundan sonra da mevcut üretim modellerimize yüksek teknoloji, medikal ve savunma sanayi gibi önemli sektörleri de ekleyerek hem ihracat rakamlarımızı hem de firma sayılarımızı arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent ve ülke olarak bundan önce de birçok sıkıntı yaşadıklarını, Covid-19 salgını sürecinde de üretim ve ihracata devam ettiklerini dile getiren Adnan Ünverdi, "Tüm dünya bu salgın sürecinde önemli bir ders aldı. Özellikle digital pazarlama daha ön plana çıktı. Biz de bu süreçte e-ihracat ve dijital pazar kanallarına odaklandık. İnşallah önümüzdeki süreçte de kentimiz ve ülkemiz için daha çok çalışacak, yeni teknolojilerle ihracatımızdaki katma değeri artıracağız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP