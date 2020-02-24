GSO'dan ticaret elçileri'ne eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel GSO'dan ticaret elçileri'ne eğitim - Son Dakika

GSO'dan ticaret elçileri'ne eğitim

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında hayata geçirilen Ticaret Elçileri Projesi kapsamında projede yer alan öğrencilere eğitim verildi.

GSO'dan ticaret elçileri'ne eğitim, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında hayata geçirilen Ticaret Elçileri Projesi kapsamında projede yer alan öğrencilere eğitim verildi.


Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden olan projenin ilk adımı olarak, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında firmalar ile öğrenciler arasında gerçekleştirilen eşleştirme ile 150'yi aşkın öğrenci 30 firmanın yetkilisi ile bir araya geldi. Program sonrası firmaların çalışmak istedikleri öğrencileri GSO'ya bildirmesinin ardından, 72 öğrencinin firmalara etkin destek sağlayabilmeleri amacıyla projenin 3. aşamasına geçilerek, projede yer alan öğrencilere 19-21 Şubat tarihleri arasında eğitim programı düzenlendi.


'Ticaret Elçileri'ne, uluslararası pazar araştırması ve potansiyel alıcıların tespiti, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme, mal mukabili ödeme şekli, kabul kredili ödeme şekli, vesaik mukabili ödeme şekli ve akreditif ödeme şekli başlıklarında eğitimler verildi.


2018 yılı Ekim ayında başlayan projede, Gaziantep'te eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle, işletme sahipleri bir araya getiriliyor. Yapılan eşleştirme faaliyetleri ve işbirliği çalışmaları sonucunda Gaziantepli firmaların global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmaları sağlanırken, yabancı uyruklu öğrenciler de kendilerini geliştirme, ülkemizi ve şehrimizi daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor.


Gaziantep'te öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik, ülke ve lisan bilgileri ile GSO'ya kayıtlı ihracatçı firmaların tecrübeleri eşleştirilerek karşılıklı kazanım ilişkisinin kurulması sağlanırken, bu bağlamda yabancı uyruklu öğrencilerin, doğup büyüdükleri ülkeleri temsilen projeye katılmaları ve projeye katabilecekleri yetkinlikler dahilinde firmalara katkı sağlamaları hedefleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
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