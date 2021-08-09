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Son dakika... Gaziantep'te yatırımcı ve girişimciler, teşvikleri bu portaldan takip edecek - Son Dakika

Son dakika... Gaziantep'te yatırımcı ve girişimciler, teşvikleri bu portaldan takip edecek

09.08.2021 16:26
Son dakika... Gaziantep'te yatırımcı ve girişimciler, teşvikleri bu portaldan takip edecek, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Gaziantep Sanayi Odası, yatırımcı ve girişimcilerin farklı konu ve sektörlerde, tüm devlet kurumlarına ait güncel desteklerden ve yatırım teşviklerinden bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla GSO Yatırım, Teşvik ve Devlet Destekleri Portalı'nı (TEDEPORT) hayata geçirdi.

Gaziantep Sanayi Odası, yatırımcı ve girişimcilerin farklı konu ve sektörlerde, tüm devlet kurumlarına ait güncel desteklerden ve yatırım teşviklerinden bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla GSO Yatırım, Teşvik ve Devlet Destekleri Portalı'nı (TEDEPORT) hayata geçirdi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Üretime Destek, Yatırıma Teşvik" sloganıyla kurulan, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin kapsamlı olarak bir araya getirildiği TEDEPORT, sadece Türkiye'deki girişimciler için değil, bölge ülkelerindeki potansiyel girişimciler için de önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen, Gaziantep'te Kalıcı Gelir İçin İstihdam Projesi bünyesinde hayata geçirilen TEDEPORT Teşvik ve Destek Portalı, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve GSO iş birliğinde yürütülüyor.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunma hedefiyle yeni iş birlikleri kurmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, hayata geçirdikleri Teşvik ve Destek Portalı ile girişimcilerin sağlanan desteklere kolay bir şekilde ulaşabilmelerini ve firmaları kendilerine en uygun olan desteğe yönlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Zorlu rekabet ortamında üretimine ve ticari faaliyetlerine devam eden işletmelerin ayakta kalabilmeleri için kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen teşvik ve devlet yardımlarının büyük önem taşıdığını aktaran Ünverdi, "Firma yöneticilerimizi, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm girişimcilerimizi TEDEPORT'tan faydalanmaya davet ediyorum. Konu, sektör, kurum ve şehir bazlı filtreleme yaparak hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç duydukları konulara ve ilgilendikleri en güncel bilgiye ulaşabilirler. Portalda yatırım ve girişimcilik süreçlerine yönelik destek sağlayan 26 devlet kurumunun yayınladığı devlet destekleri kategorik olarak listelenmektedir." ifadelerini kullandı.???????

Son dakika... Gaziantep'te yatırımcı ve girişimciler, teşvikleri bu portaldan takip edecek
Son dakika... Gaziantep'te yatırımcı ve girişimciler, teşvikleri bu portaldan takip edecek

Yatırımcı, Gaziantep, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Gaziantep'te yatırımcı ve girişimciler, teşvikleri bu portaldan takip edecek - Son Dakika Ekonomi


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