GSO Donör Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

GSO Donör Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

30.04.2021 11:56
GSO Donör Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Donör Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Başkanlığında uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Donör Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Başkanlığında uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, UNDP Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen, UNDP Projeler Koordinatörü Ezgi Arslan, Alman-Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Proje Koordinatörü Candost Aydın, GIZ Hibe Anlaşmaları Danışmanı Mezra Öner, GIZ Özel Sektör Kalkınma Danışmanı Sascha Flory, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, ILO Kıdemli Teknik Danışmanı Gregor Schulz ve GSO-MEM Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Yusuf İymen'in online olarak katıldığı toplantıda GSO'nun mesleki eğitimde yürüttüğü çalışmalar, ilerleyen süreçte hayata geçirmesi planladığı projeler, yapılacak iş birlikleri ve GSO'nun hazırlayacağı strateji dokümanı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katılımcılara Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin (GSO-MEM) kursiyerlere sunduğu hizmet ve eğitimlerle bölge sanayisine sağladığı katkıları ve merkezin olanaklarından faydalanan Türk ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin elde ettiği kazanımları anlattı.

Ünverdi, ayrıca Model Fabrika ile KAGİDEM'in çalışmaları ve hayata geçirmeyi planladıkları mesleki eğitim projesi hakkında da bilgiler verdi. GSO'nun sanayi, ihracat, istihdam, mesleki eğitim ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirten Ünverdi, "GSO-MEM Projemiz ile kalifiye eleman yetiştirmeyi ve bölge sanayisinin teknik alt yapısına destek olmaya devam ediyoruz. Türk kursiyerlerimizle birlikte geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik çeşitli mesleki eğitim programları düzenliyoruz. Hem Gazianteplilerin hem de mültecilerin Gaziantep sanayisine eleman olarak yetiştirilmesi ve kalıcı gelire kavuşması için bizimle çalışan UNDP, GIZ, ILO başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu görüşmeler yeni stratejiler geliştirilmesine ve iş birliklerine imkan sağlayacak" dedi. GSO-MEM, Model Fabrika ve KAGİDEM'in çalışmalarından gurur duyduklarını söyleyen UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan da GSO'nun bu projelerle insanların hayatına dokunduğunu ve projelerin amacına ulaştığını ifade etti. UNDP Projeler Koordinatörü Ezgi Arslan, sahada çalışan uluslararası kuruluşlar olarak destekledikleri projelerde net sonuçlar görmeye odaklandıklarını ve GSO-MEM'in bunu başardığını söyledi. GSO-MEM'in çalışmalarını takdirle izlediklerini kaydeden Aslan, kadınların istihdamı konusunda yürütülen çalışmaların da çok anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.

GSO ile GIZ'ın mesleki becerilerin geliştirilmesi konusunda yaptıkları iş birliklerinin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten GIZ Proje Koordinatörü Candost Aydın, GIZ olarak istihdamın geliştirilmesi ve korunması için Gaziantep'te Kamu-Özel Diyalog Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay ise GSO ile ILO'nun GSO-MEM özelinde başlayan iş birliklerinin mültecilere yönelik yürütülen çalışmalarda öncü olduğunu kaydetti. Kocabay, Model Fabrika ve KAGİDEM için de ILO olarak iş birliği olanaklarını değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda GSO-MEM'in faaliyet ve hizmetlerinin yer aldığı bir sunum yapan GSO-MEM Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Yusuf İymen de halihazırda yürütülmekte olan ve ilerleyen süreçte uygulanması planlanan projeleri anlattı. UNDP, GIZ ve ILO'nun Gaziantep Sanayi Odası'nın projelerine önemli katkılarda bulunduğunu, taraflar arasında süreç boyunca kıymetli iş birlikleri yapıldığını kaydeden İymen, "Sizler çalışmalarımıza nasıl destek verip Odamız ile iş birliği yaptıysanız biz de bu projeleri daha yararlı hale getirmek ve sanayicimizin maksimum seviyede faydalanmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

GSO Donör Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
GSO Donör Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, Ezgi Arslan, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Donör Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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