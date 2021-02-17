GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

17.02.2021 18:15
GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Türk şirketlerine ABD pazarında satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası destek alanında hizmet verecek olan ve Türk ürünlerinin ABD pazarına girişini kolaylaştıracak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Türkiye Ticaret Merkezi'nin Gaziantep'teki tanıtım toplantısı, Gaziantep...

Türk şirketlerine ABD pazarında satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası destek alanında hizmet verecek olan ve Türk ürünlerinin ABD pazarına girişini kolaylaştıracak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Türkiye Ticaret Merkezi'nin Gaziantep'teki tanıtım toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Videokonferans sistemi üzerinden düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle ve Oda-Borsaların katkılarıyla TOBB tarafından açılan TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi'nin ABD'ye yapılacak ihracat ve bölgeye yönelik ticaretin güçlendirilmesine önemli katkılarının olacağını söyledi.

Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl rekor ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in yönünü batıya çevirdiğini kaydeden Adanan Ünverdi, şehrin ihracatının Ortadoğu'dan, Amerika başta olmak üzere Avrupa gibi nitelikli pazarlara yöneldiğine dikkati çekti.

"ABD pazarı şehrimiz için çok önemli ve gelişen bir pazar konumunda" diyen Ünverdi, şöyle konuştu:

"Şehrimizin 2020 toplam ihracatında Amerika 1 milyar 344 milyon dolar ile Iraktan sonra ikinci sırada yer alıyor. 2021 yılının Ocak ayında ise geçen yılın ayna göre yüzde 42 oranında artış ve 113 milyon 294 bin dolar ihracat ile ABD pazarı ilk sıraya gelmiş durumda. Gaziantep olarak nitelikli pazarlara ihracatımız artıyor. TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi sayesinde sadece buradan ihracat yapmak yerine orada kuracağımız ofis, showroom, depo gibi imkanlardan faydalanabilir, üretimlerimizi tanıtma, satış ve yeni iş bağlantıları kurma imkanına sahip olabiliriz. ABD şu an dünyanın en büyük tüketici ülkesi konumunda ve dünyanın hemen her bölgesinden ürün ithal ediyor. ABD ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gerilimlerle birlikte pandeminin etkisiyle Çin'e karşı tüm dünyada bir uzaklaşma söz konusu. Gaziantep başta olmak üzere, makul fiyata kaliteli ürün yapan bir ülke olarak bunu avantaja dönüştürebiliriz."

ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğine vurgu yapan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"155 farklı alanda üretim yapan Gaziantep, bu noktada tekstil, gıda, makina, kimya, hazır giyim, konfeksiyon ve ayakkabı başta olmak üzere çoğu alanda Amerika ile ticaretini çok daha yukarılara çıkarabilir. Şikago eyaleti Amerika'da imalat sanayi ve lojistik merkezi olarak biliniyor. Bu merkeze yatırım yapan sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ileride çok karlı çıkacağına, ABD pazarını daha iyi tanıma imkanına sahip olacağına ve güçlü bağlar kuracağına inanıyor, sanayicilerimizin bölgeye ilgi göstermelerini tavsiye ediyorum."

Ünverdi, Türkiye Ticaret Merkezi'nin kurulmasında desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu'na, Oda ve Borsalar ile emeği olan herkese teşekkür etti.

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu da konuşmasında, Türkiye Ticaret Merkezi'nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu belirterek, Türk şirketleri için danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu belirtti.

TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermek üzere ABD'nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden Şikago'da ilk TTM kurulduğunu aktaran Ciritoğlu, "TOBB TTM Şikago'nun; tedarik zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi, yeni satış kanallarının oluşturulması, ortak girişim ve teknolojik ortaklıkların oluşturulması ve doğrudan yatırımlar gibi 4 ana stratejik hedefi bulunuyor. Türk profesyonellerden oluşan yönetim kadrosu ile Türkiye şirketlerine tek durak ofis vizyonuyla hizmet vermeye 2020 yılının ekim ayı sonu itibarıyla başlanmıştır. Merkezimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler alanında hizmet verecek, Türkiye ürünlerinin ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her türlü hizmet sunulacak" ifadelerini kullandı.

Şikago, dünyanın 5. en büyük metropol GSYİH'sine sahip

Dünyanın üçüncü en yoğun hava kargo taşımacılığının yapıldığı limanın Şikago'da bulunduğunun altını çizen Ciritoğlu şöyle konuştu:

"Stratejik konumundan dolayı birçok şirketin genel merkezine ev sahipliği yapan Şikago, dünyanın 5. en büyük metropol GSYİH'sine sahiptir. 2019 yılı verilerine göre hazırlanan Fortune listesinde 37 firmaya ait yönetim merkezinin ve 300'den fazla firmanın depo, dağıtım merkezi Şikago'da bulunuyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 Milyar ABD dolara yükseltilmesi yönündeki çalışmalar, her iki ülkenin ilgili resmi kurumlarınca destekleniyor. 2019 yılı itibarıyla Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 10 milyar dolar sınırını geçmiştir. Türkiye'nin en yoğun ihraç ettiği ve ABD'nin en yoğun ithalat gerçekleştirdiği sektörler, TOBB'un kurumsal güvencesiyle, ilk defa tek çatı altında toplanmaktadır. Dünyanın en büyük ithalatçısı ABD'nin COVID 19 ile birlikte ithalatını en yoğun gerçekleştiği Çin ve diğer uzak doğu ülkelerine alternatif ülke ve tedarikçi arayışı yükselmeye başladı. ABD'de ürün bulunduran ihracatçılar, krizin en yoğun döneminde pazarda ürün ve marka bilinirliğini yükseltmeyi başardı. COVID 19 sonrası e-ticarette yüzde 20 artış oldu. Türk PPE üreticileri ABD pazarına hızlı bir giriş yaptı ve Türk Malı kalitesi ve fiyat performansı pazarda kendini göstermeye başladı."

Toplantının son bölümünde, Noyan Ciritoğlu katılımcıların sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Gaziantep, Chicago, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Altay Bayındır bu sezon ligde gösterdiği performansla geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Akşener'in Demirtaş ve PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Karısını, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü Karısını, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü         
11:40
Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor         
11:23
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı         
10:56
Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada Karda poşetle kayan 3 genç elektrik direğine çarparak yola savruldu! O anlar kamerada         
10:49
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu         
10:08
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Mantar üretimine başlayan kadın, Mantar üretimine başlayan kadın, "İki gün sonra iflas eder" diyenlere aylık 18 bin TL ciro ile cevap verdi         
08:44
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 12:20:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO ev sahipliğinde, Gaziantep'te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei