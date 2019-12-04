Son Dakika Haberleri: GSO "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 11 Aralık çarşamba günü yapılacak
Son Dakika Güncel GSO 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni' 11 Aralık çarşamba günü yapılacak - Son Dakika

GSO "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 11 Aralık çarşamba günü yapılacak

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 11 Aralık Çarşamba günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

GSO

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 11 Aralık Çarşamba günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek.


Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verileceği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" ile Uluslararası 30. Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın (GAPSHOES) açılış töreni 11 Aralık 2019 Çarşamba günü düzenlenecek.


Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenen ödül töreni ve ülkemizin en önemli fuarlarından olan ayakkabı fuarının açılışına bazı Bakanlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.


Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) yapılacak ödül töreni, saat 16.30'da kokteyl ile başlayacak ve saat 17.00'de ödül törenine geçilecek.


Törende, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi firmalara ödül verilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep, Çarşamba, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 4 Aralık 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor TEM, bakım çalışmaları için kapatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GSO "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 11 Aralık çarşamba günü yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]