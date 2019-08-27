GSO ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ünverdi, burada yaptığı konuşmada, gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça arttığını belirterek, "Güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Kardeş oda protokolü ile Adıyaman ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile olacak." ifadelerini kullandı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Uslu da bölge kaynaklarının ve potansiyelinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi için daha etkin bir süreç yönetmek istediklerine değindi.

Gaziantep'in sanayisi ve ticareti ile ülke sanayisinin en önemli kentleri arasında yer aldığını kaydeden Uslu, "Adıyaman da yeraltı zenginlikleri, tarımı ve gelişen sanayisi ile bölge kalkınmasına çok daha fazla katkıda bulunabilecek bir potansiyele sahip. İnşallah bu birliktelikten çok güzel sonuçlar çıkacak ve gücümüze güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.