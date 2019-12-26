GSO ile Çerkezköy TSO'dan Ortak Komite toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GSO ile Çerkezköy TSO'dan Ortak Komite toplantısı - Son Dakika Ekonomi

GSO ile Çerkezköy TSO'dan Ortak Komite toplantısı

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Her Çeşit Metal ve Döküm Ürünleri, Metal Eşya ve Kasa İmalatı, Komite Elektrik ve Elektronik Ürünler, Aletler ve Teçhizatlar, Akü İmalatı, Aydınlatma Armatürleri, Metal, Ahşap, Plastik İşleme Makinaları İmalatı, Tekstil, Gıda, Plastik, Metal, İnşaat ve...

GSO ile Çerkezköy TSO'dan Ortak Komite toplantısı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Her Çeşit Metal ve Döküm Ürünleri, Metal Eşya ve Kasa İmalatı, Komite Elektrik ve Elektronik Ürünler, Aletler ve Teçhizatlar, Akü İmalatı, Aydınlatma Armatürleri, Metal, Ahşap, Plastik İşleme Makinaları İmalatı, Tekstil, Gıda, Plastik, Metal, İnşaat ve benzeri üretimler, Her Türlü Ürünlerin İmalatı İçin Makine ve Teçhizat İmalatı, Motorlu Taşıtlar ve Yan Sanayi Ürünleri İmalatı Meslek Komiteleri ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Makina Metal Alüminyum Meslek Komiteleri ortak toplantıda bir araya geldi.


GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) yapılan toplantıda iki odanın yaptığı projeler üzerinde değerlendirmeler yapılarak yeni dönemde ortak neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 8. Meslek Komitesi Başkanı Sebahattin Önal ve iki odanın komite başkanları ve üyeleri katıldı.


GSO-MEM'de yer alan atölyeleri de gezen komite üyelerine kentin üretim ve ihracatıyla ilgili bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Gaziantep'in sanayi kenti olduğunu belirterek çok geniş yelpazede ürün üretildiğini söyledi.


Amaçlarının katma değerli ürün üretmek olduğunu kaydeden Küçükparmak, bu noktada makine metal sektörünün önemli rol üstlendiğini ifade etti.


GSO-MEM'in 2017 yılının Nisan ayından beri sanayiye nitelikli elaman yetiştirme misyonuyla faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Küçükparmak, "Burada hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyoruz. Amacımız ülkemiz sanayisine yetişmiş eleman kazandırmak. Ziyaretleriniz için teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" diye konuştu.


Ev sahipliğinden dolayı GSO Yönetim Kurulu'na teşekkür eden Çerkezköy TSO 8. Meslek Komitesi Başkanı Sebahattin Önal da, Gaziantep'in üretim ve ihracat gücüyle örnek bir şehir olduğunu belirterek, "GSO-MEM'in kurulmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Böylesi bir yer hem kalifiye eleman bulmak hem de istihdam etme açısından çok iyi düşünülmüş. İnşallah önümüzdeki dönemlerde iki odanın meslek komiteleri olarak güzel çalışmalara imza atarız" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP

Çerkezköy, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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