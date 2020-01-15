GSO Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yıl dönümü - Son Dakika
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GSO Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yıl dönümü

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve ülke sanayisinin öncülerinden olan merhum Sani Konukoğlu'nu rahmet ve şükranla andıklarını kaydetti.

GSO Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yıl dönümü, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 26. yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve ülke sanayisinin öncülerinden olan merhum Sani Konukoğlu'nu rahmet ve şükranla andıklarını kaydetti.


Gaziantep Sanayi Odası'nın Kurucu Başkanı ve 1989-1990 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan Sani Konukoğlu'nun 16 Ocak 1994'te hayatını kaybettiğini hatırlatan Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rahmetli Sani Konukoğlu memleket aşkı, girişimciliği ve yenilikçiliği ile sanayimizin kurucularındandır. 1950'li yıllarda Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmüş ve buna benzer birçok yeniliğin gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Rahmetli Sani Konukoğlu ve sanayici büyüklerimiz Gaziantep sanayisinin gelişmesinde ve büyümesine rehberlik görevi üstlenmişlerdir. Onların kentimiz ve ülkemizin bugünlere gelmesi için verdikleri çaba ve mücadele azmi hepimiz için ders niteliğindedir. Böylesi bir neslin varisleri olarak bizler de her zaman yenilikçi olmak ve ufkumuzu geniş tutmak zorundayız. Ülkemiz hedeflerine de ancak bu anlayışla ulaşabiliriz. Sanayimizin temellerini onlar attılar ve vizyonları ile bugünlere gelmesini sağladılar. Bundan sonra da gelişen teknolojilerle birlikte sanayide yaşanan devrim ve dönüşümü onların tecrübeleri, ileri görüşlülükleri ve bizlere bıraktıkları değerlere sahip çıkarak başaracağız. Bu amaçla Gaziantep Sanayi Odası olarak, Sanayide Dönüşümü Gaziantep'ten başlattık. Onlar o günün zorlu koşullarında sanayi ve ticarette öncü oldularsa, bizler de bugün Gaziantep'ten yaktığımız meşale ile el ele vererek yüksek teknolojide, yerli ve milli üretimde öncü olabiliriz."


"İnşallah bu şiarla atalarımızın bıraktığı bayrağı daha da yukarıya taşıyacak, kentimiz ve ülkemiz için daha çok çalışacağız" diyen Ünverdi, "Bu duygularla aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümünde Merhum Sani Konukoğlu'nu saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Sani Konukoğlu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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