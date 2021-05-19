GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

19.05.2021 11:37
GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin katılımlarıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin katılımlarıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısı'nda sanayinin sorunları, ihracatta yaşanan gelişmeler, pandeminin etkileri, KOBİ'lere, girişimcilere ve işletmelere kamu tarafından sağlanacak olan hibe ve nefes kredisi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filisitin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, saldırıların son bulması ve bu yaşananların İslam alemi için yeni bir uyanışa vesile olması temennisinde bulundu. Küresel krizler ve salgına rağmen Gaziantep'in inançla çalıştığını ve bunun sonucu olarak üretim ve ihracatta yoluna emin adımlarla devam ettiğini kaydeden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Gaziantep olarak ülkemiz için büyük bir mücadele veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun büyük bir özveriyle, kararlılıkla son noktaya kadar işimizi takip ediyoruz. Bu çabamızın karşılığının da rakamlara yansıdığını görüyoruz. Bundan sonra da ülkemiz için daha çok çalışarak işimizin ve geleceğimizin peşinde olacağız" dedi.

"Destekler devam etmeli"

Toplantıdaki konuşmasında pandemi sürecine, alınan kararlara ve bunların sektörlere etkilerine değinen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin esnafların ve işletmelerin nefes alması açısından önem taşıdığını kaydederek, "Esnafa yönelik farklı iş kollarında hibe destekleri verilecek olması ve işletmelerimize yönelik nefes kredisi imkanları sağlanması çok olumlu ve desteklerin devam etmesi gerekiyor. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde sanayicilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için çalışmaya devam ediyoruz. Son olarak matrah artırımı ve stok affı ile birlikte kamuya yönelik kapsamlı bir af beklentimiz olduğunu gündeme getirdik. Bununla ilgili de torba yasada bir düzenleme olacağı öngörülüyor. Daha önce de gündem getirdiğimiz lojistik, kontyener, hammadde temini ve fiyat artışları, tahsilat konusu, kurdaki dalgalanmalar ve bazı gümrüklerde yaşanan güçlükler konusunda yaşanan sorunların takipçisiyiz ve çözümü için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ihracatta 4'üncü sıraya yükselmek"

Gaziantep ekonomisi ve ihracat rakamlarının yer aldığı bir sunum yapan Başkan Ünverdi, "Nisan ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 oranında arttı. Gaziantep, en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında 5'inciliğini korudu. Bundan sonraki hedefimiz 4'üncü sıraya yükselmektir. İşverenlerimizin azmi, çalışanlarımızın gücüyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ocak-Nisan döneminde şehrimizden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Irak, ABD, Birleşik Krallık, Suriye ve Almanya olmuştur. Pandemi koşullarına rağmen ihracatımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. İhracatçılarımızın ve iş dünyamızın başarıları ile gurur duyuyor, bu başarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl mart ayında pandeminin ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte rakamlarda bir düşüş olduğunu anımsatan Ünverdi, ticaret kanallarının açılmasının ardından bu yıl ki rakamlardaki artışın altını çizerek, "Ocak-şubat döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çalışan sayısı Gaziantep'te yüzde 15,4 oranında artış gösterdi. Gaziantep'in toplam sanayi elektrik tüketimi geçen yılın mart ayına göre yüzde 11,1 arttı. Organize sanayi bölgemizin nisan ayı elektrik tüketimi geçtiğimiz yılın nisan ayına göre yüzde 72,1 artış göstermiştir. Yine organize sanayi bölgemizin doğalgaz tüketimi geçen yılın nisan ayına göre yüzde 121,5 artarak sanayimizin üretimindeki gücümüzün en açık göstergesi olmuştur" dedi.

Toplantıda ayrıca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Sorumlu Ticaret Müşaviri Demet Işıl Karakurt, bölgeye yönelik ticaretin geliştirilmesi adına atılacak adımları anlatırken, Gaziantep OSB Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Mahsereci ve Teknokent Genel Müdürü Ekrem Tekin de yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. - GAZİANTEP

GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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