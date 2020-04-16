GSO Meclis Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi - Son Dakika
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GSO Meclis Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

GSO Meclis Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya GSO Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyeleri katıldı.

Meclis Başkanı Konukoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkede sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Sanayiciler olarak bu süreçte çalışanlarımıza sahip çıkıp, kimseyi işsiz bırakmamak için her türlü önlemi üst düzeyde alarak var gücümüzle çalışalım." ifadesini kullandı.

İşletmelerin büyük bölümünün yarı zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, bir bölümünün ise üretimi durdurmak zorunda kaldığını kaydeden Konukoğlu, "Şu anda sadece gıda sektöründe üretim yapan firmalar tam kapasite çalışıyor. Diğer sektörlerde iş hacmi yüzde 40'a varan oranlarda düştü. Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kurala uyulması gerekiyor. Bu sürecin ne zaman biteceği, halkımıza ve bizlere bağlı, biz kurallara ne kadar uyarsak süreç o kadar erken bitecektir. Bu sıradan bir gün değil, hele hele kimsenin işten çıkartılacağı bir gün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte devletin ekonomiye etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile 100 milyar liralık destek paketi açıklandı. Bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 365 oda ve borsanın taleplerini alarak ekonomi yönetimine iletti. Tüm şehirlerde olduğu gibi Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de iş dünyasının yaşadığı sorunları, beklentileri ve önerileri sektörler bazında titizlikle dinleyerek bir rapor hazırladık ve TOBB ile paylaştık."

TOBB tarafından iletilen talepler sonucunda önemli kararların alındığını aktaran Ünverdi, meclis üyelerine bu konularla ilgili bilgiler verdi.

Meclis Başkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:44 Kaynak: AA

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