Gso Meclisi Toplandı

Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) mart ayı meclis toplantısı yapıldı.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığındaki toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) Başkanı Ayşen Ahi katıldı.



Meclis toplantısı, tüm şehitler için dua edilmesiyle başladı.



Adil Sani Konukoğlu, konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlayarak, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de vatanı ve milleti söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğunu belirten Konukoğlu, "Yeni Zelanda'da bir terörist iki camide ibadet için bulunan insanları vahşice katlediyor. Bu terörist yazmış olduğu paçavra metinde, Türkiye'ye karşı düşmanlık dolu cümlelerle, Türkiye ve İstanbul'u geri alacakları gibi ifadeler kullanıyor. Bu aziz milletin bir evladı olarak, bu ülkede yaşayan tüm bireyler olarak bizler de diyoruz ki, bu ülkede yaşayan son Türk'ü de yok etmeden, göklerde dalgalanan al bayrağımızı indiremez, İslam bayrağının dalgalanmasını engelleyemezsiniz. Biz Türkiye olarak yekvücut, ilelebet buradayız." ifadelerini kullandı.



Adnan Ünverdi de birlik ve beraberliğin önemini vurguladı, Gaziantep'in üretim ve ihracat rakamlarıyla ilgili sunum yaptı.



Ünverdi, iş dünyasını "Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan yeni İstihdam Seferberliği'nin avantajlarından faydalanmaya davet etti.



İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik verildiğine ve bunların pek çoğunun tarihi destekler şeklinde olduğuna dikkat çeken Ünverdi, destekler hakkında bilgi verdi.



Meclis üyelerine 2017-2018 yılında Türk Eximbank'taki dönüşümü ve yapılan çalışmaları anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da 2019 hedeflerini, ihracatın finansmanında yeni ürün ve uygulamaları, sorun, talep ve çözümlerle, ileriki dönem yapacakları çalışmaları anlattı.



Gaziantep'e 2018 yılında Türkiye ortalamasının iki katı kadar kredi desteği sağladıklarını belirten Yıldırım, Türkiye'ye verdikleri kredi desteğini ortalama yüzde 12,5 artırdıklarını ancak Gaziantep'te kredi desteğinin yüzde 23,6 oranında gerçekleştiğini kaydetti.

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