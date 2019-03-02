Son Dakika Haberleri: Gso-Mem 16. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na Katıldı

Gso-Mem 16. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na Katıldı

1 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), 16. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katıldı.

Gso-Mem 16. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na Katıldı, System.String[]
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), 16. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen, yaklaşık 300 firmanın katıldığı fuarda, Gaziantep'ten 53 firma yer aldı.

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, dünyanın en büyük pazarlama ve küresel satış platformlarından biri özelliğini taşırken, GSO-MEM'in standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

GSO-MEM'in standında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) tanıtıldı.

Mesleki eğitim konusunda GSO-MEM'in yaptığı çalışmaların anlatıldığı stantta, Milli Eğitim Bakanlığı ile GSO arasında mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP), Birleşmiş Milletler bünyesinde uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak projeler, atölye ve laboratuvar çalışmaları ile hedef projeler anlatıldı.

Gaziantep'in tanıtımına önemli katkıda bulunan stantta ayrıca, Gaziantep sanayisi ve üretim faaliyetleri tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Ekonomi
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