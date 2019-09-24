GSO MEM'de MYK eğitim semineri düzenlenecek

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM), 26-27 Eylül tarihleri arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) eğitim semineri düzenlenecek.



Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları'nın (YBK) değerlendirici karar verici ve benzeri görevlileri için yapılacak olan eğitim seminerine MYK Daire Başkanı Mehmet Ordukaya ile birlikte MYK uzmanları Elif Özlem Babaoğlu, Ahmet Turan Yıldırım ve Abdullah Özdemir eğitimci olarak katılacak.



5544 sayılı kanun gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen 117 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamıyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışanların tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 775 TL idari para cezası kesiliyor. Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dahilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.



Gaziantep'te GSO tarafından Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.'nin (GASBEM) yanı sıra belge verebilmesi için yetkilendirilmiş 6 firma bulunuyor.



Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş bir kuruluş olan GASBEM'de Makine Bakımcı, Köprülü Vinç Operatörü, Çelik Kaynakçısı, Ön İplik Operatörü, İplik Bitim İşleri ve İplik Eğirme Operatörü olmak üzere toplamda 7 meslek dalında belgelendirme hizmeti veriliyor.



GASBEM, bu meslek dallarının yanı sıra yeterlilik belgesi için İşletme Elektrik Bakımcısı, Elektrik Pano Montajcısı, Elektrik Pano Montajcısı, Elektrik Tesisatçısı, Tornacı, Frezeci, NC/CNC Tezgah İşçici, Makine Montajcısı, Metal Kesimci, Metal Sac İşlemeci, Plastik Şişirme Filme (Ekstrüzyon) Üretim Operatörü, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ve PVC Doğrama Montajcısı meslek kolları için başvuruda bulundu.



Gaziantep 2. OSB'de 11 bin 500 metrekare alanda kurulan GSO-MEM'de Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan meslek edindirme ve meslek geliştirme eğitimlerinin yanı sıra çeşitli seminer, konferans ve toplantılara da ev sahipliği yapıyor. - GAZİANTEP