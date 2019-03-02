Son Dakika Haberleri: Gso-Mem İstanbul İplik Fuarında Stant Açtı

Gso-Mem İstanbul İplik Fuarında Stant Açtı

34 dakika önce

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 16. Uluslararası İstanbul İplik Fuarına katıldı.

Gso-Mem İstanbul İplik Fuarında Stant Açtı, System.String[]
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 16. Uluslararası İstanbul İplik Fuarına katıldı.

Yaklaşık 300 firmanın katılım sağladığı fuarda Gaziantep'ten 53 firma yer aldı. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, dünyanın en büyük pazarlama ve küresel satış platformlarından biri özelliğini taşırken, GSO-MEM'in standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

GSO-MEM'in standında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) tanıtıldı.

Mesleki eğitim konusunda GSO-MEM'in yaptığı çalışmaların anlatıldığı stantta, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası arasında mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP), Birleşmiş Milletler bünyesinde uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak projeler, atölye ve laboratuvar çalışmaları ile hedef projeler anlatıldı.

Gaziantep'in tanıtımına önemli katkıda bulunan stantta ayrıca, Gaziantep sanayisi ve üretim faaliyetleri tanıtıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Gaziantep, İstanbul, Ekonomi
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