GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi - Son Dakika

GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

21.04.2021 10:59
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin katılımıyla videokonferans üzerinden gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, pandemi koşullarına rağmen Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdam artışını sürdürdüğünü ve azimle çalışmaya devam ettiğini belirterek, Covid-19 salgınının hem ülkemiz hem de tüm dünyada bir an önce son bulması temennisinde bulundu. "Böylesine zorlu bir dönemde bu başarıya imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, işverenlerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum" diyen Konukoğlu, "Bu doğrultuda milletvekilimiz ve eski oda başkanımız sayın Nejat Koçer'e sanayicilerimizin sorunlarına yönelik çabalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kendisinin hem şehrimiz hem de ülkemiz adına yaptığı başarılı işlere şahidiz ve bundan sonraki çalışmalarında da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Toplantımız vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyor, sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı diliyorum" diye konuştu.

"Sorunları ve talepleri yakından takip ediyoruz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de yaptığı konuşmasında, Gaziantep'in pandemi sürecinde ihracat ve ürün çeşitliliği bakımından önemli başarılara imza attığını kaydetti. Gaziantepli sanayici ve ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini yakından takip ettiklerini belirten Koçer, "Gaziantep tüm Türkiye'yi etkileyen bir şehirdir. Şehrimizde bir başarı varsa bu Türkiye'ye de yansımaktadır. Bu nedenle bize gelen taleplerle elimizden geldiğince ilgileniyor, yerine getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte yaptıkları başarılı çalışmalar ve yapıcı mesajlarından dolayı Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi'ye teşekkür ediyorum. Şehrimizin ve ülkemizin en kısa zamanda aşılamanın da etkisiyle pandemiyi atlatacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Mesleki eğitimde yeni bir projeye hazırlanıyoruz"

GSO Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde yeni bir mesleki eğitim projesi üzerinde çalıştıklarını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, 2017 yılında faaliyete geçen GSO-MEM'de Milli Eğitim Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde çok sayıda mesleki eğitim programının gerçekleştirildiğini söyledi. Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 8 bin kişiye mesleki eğitim verip üretime entegre olmalarını sağladıklarını ifade eden Ünverdi, "Aynı anlayış çerçevesinde mesleki eğitim sürecini kurumsallaştırmak, hızlandırmak, daha etkin ve sürekli kılabilmek amacıyla mesleki eğitimde yeni bir anlayışla sanayicilerimizin taleplerine cevap verebilecek yeni bir model için hazırlıklarımızı tamamladık. İlimizde yaşayan ve iş gücü piyasasında yer almak isteyen bireylerin mesleki eğitim yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve sanayicilerimizin kalifiye personel ihtiyacının karşılanmasını sağlamak istiyoruz. Projemiz kapsamında kaynakçılık, makine bakımcılığı ve işletme elektriği alanlarında pilot eğitimler verilecek. Katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Sertifikası, Hijyen Eğitimi Sertifikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, İlk Yardımcı Sertifikası, Mesleki Yeterlilik Belgesi sertifikalarına sahip olabilecekler" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, proje ile meslek lisesi ve yüksekokul mezunu olan ya da okulu bitirmemiş olanlara meslek kazandırmak, vasıfsız işçi olup da meslek değiştirmek ve meslek edinmek isteyenler, işletme sahiplerinin eğitim aldırarak kalifiye olmalarını istedikleri personeller ile mesleki eğitim konusunda talepte bulunanlara mesleki eğitim verilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Toplantıda ayrıca, Baltık Ülkelerinden Sorumlu Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu tarafından bölgeye yönelik ticaretin geliştirilmesi, fırsatlar ve ihracat konuları hakkında sunum gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık "Defol" diye bağırdı! Paşinyan canını zor kurtardı Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum         
12:04
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor         
11:19
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi         
10:48
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti         
10:14
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
09:32
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 12:28:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei