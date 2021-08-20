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GSO'nun ihracat destek ofisi iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı - Son Dakika

GSO'nun ihracat destek ofisi iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı

20.08.2021 15:19
GSO'nun ihracat destek ofisi iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü" uyarınca Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde belirlenen illerde kurulan İhracat Destek Ofisleri arasında yer alan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) İhracat Destek...

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü" uyarınca Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde belirlenen illerde kurulan İhracat Destek Ofisleri arasında yer alan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) İhracat Destek Ofisi'nin gerçekleştirdiği faaliyetler İhracat Destek Ofisleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısı'nda iyi uygulama örneği olarak anlatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda gerçekleştirilen, oda ve borsa temsilcilerinin katıldığı söz konusu toplantıda, GSO Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından iyi uygulama örnekleri olarak seçilen İhracat Akademisi, Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi HİSER projesi ve hazır giyim sektörüne yönelik düzenlenen Rusya alım heyeti faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle ihracata destek sağlanması amacıyla İhracat Destek Ofisi bünyesinde hayata geçirilen projelerin başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Çapan, İhracat Destek Ofislerinin firmaların dış ticaret kapasitesini geliştirmeye yönelik önemli faydalar sağladığını söyledi.

Düzenlenen toplantının, ilerleyen süreçte kurumlar arasında yapılacak işbirlikleri ve gerçekleştirilecek faaliyetler açısından büyük önem taşıdığını kaydeden M. Sermest Çapan, "Gaziantep Sanayi Odası olarak hem şehrimiz hem de ülkemiz için hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılması için çalışmalarımızı sürdürüyor, projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Odamız tarafından hayata geçirilen İhracat Akademisi Projesi ile firmalarımızın dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

GSO'nun yürütmüş olduğu diğer dış ticaret faaliyetleri hakkında da katılımcılara bilgiler veren Çapan, "İhracat Destek Ofisimiz aracılığıyla firmalarımızın ihracat kapasitelerini ve rekabetçilik seviyelerini artırmak için geliştirdiğimiz projelerle uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit ederek uygun çözümler buluyoruz. HİSER ve UR-GE projeleri firmalarımızın kümelenme anlayışıyla hareket etmesi, belirlenen stratejiler ve hedefler doğrultusunda ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasında büyük fayda sağlıyor. Düzenlemiş olduğumuz alım heyeti ve yurtdışı ticaret heyeti organizasyonları üyelerimizi yeni müşterilerle buluşturmamıza ve pazar payımızın artmasına imkan sağlıyor. Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle yürütmekte olduğumuz Ticaret Elçileri projesiyle de ilimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Gaziantep iş hayatına adaptasyonunu ve katkısını geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Gaziantepli ihracatçılarımıza katkı sağlamak için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

GSO'nun ihracat destek ofisi iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO'nun ihracat destek ofisi iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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