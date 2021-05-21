GSO'nun "Uygulamalı UR-GE Atölyesi" eğitimi gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından gerçekleştirilen "Uygulamalı UR-GE Atölyesi" eğitimi video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Odalar ve borsalara yönelik proje deneyimlerinin aktarıldığı toplantıda, UR-GE projesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken adımlar uygulamalı örnekler aracılığıyla anlatıldı. İki gün boyunca süren eğitime Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Borsası, Isparta Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Giresun Ticaret Borsası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası temsilcileri katıldı.

Eğitim toplantısının açılışında konuşma yapan Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa İlker Özdem, Ticaret Bakanlığının KOBİ'lere ve kuruluşlara sağladığı desteklere değinerek, "KOBİ'lerimizi ve ihracatı geliştirmeyi hedefleyerek gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz devam ediyor. Gaziantep Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu bu etkinliği ve tecrübe aktarımı çalışmalarını önemli ve değerli buluyoruz. UR-GE, iş birliği içerisinde olduğumuz kuruluşların organizatörlüğünde ihtiyaç analizlerinin yapıldığı, katılımcıların eğitimlerinin, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve iş birliği içerisinde olduğumuz kuruluşa istihdam desteği sağladığımız bir sistematiğimizdir. Pandeminin etkisiyle hızlanan küreselleşme ile dijitalleşmenin önemi artıyor. Bunun etkisiyle sanal fuarlar ve sanal iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığımızın da pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesine dair bir kararı bulunmaktadır. Ayrıca UR-GE'nin içine bu tarz etkinlikleri alabilmek adına 30 Ocak tarihinde yaptığımız mevzuat değişikliği ile artık UR-GE kapsamındaki dijital faaliyetleri de destekliyoruz" dedi.

Gaziantep Sanayi Odasının UR-GE ve Hiser projelerini anlatan GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları 15 kümelenme projesi aracılığıyla firmaların ihracatının artması, pazarlarının çeşitlendirilmesi ve rekabetçilik seviyelerinin yükseltilmesi noktasında ortaya koyulan çalışmalardan söz etti. Çapan, Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 75 oranında destek sağladığı projeler kapsamında bugüne kadar toplam 293 firma ile proje faaliyetleri gerçekleştirildiğini ifade etti. Sermest Çapan iki gün süren eğitim boyunca UR-GE kapsamında düzenlenen faaliyetlerin başvuru, uygulama ve destek ödeme süreçleri hakkında katılımcılara uygulamalı örnekler aracılığıyla bilgiler verdi. - GAZİANTEP