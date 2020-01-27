GSO'nun yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
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GSO'nun yardım tırı yola çıktı

7 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere içerisinde yardım malzemelerinin yer aldığı tır bölgeye hareket etti.

GSO'nun yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere içerisinde yardım malzemelerinin yer aldığı tır bölgeye hareket etti.


GSO Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal ve Ferhan Sağım ile birlikte hazırlık sürecini birebir takip eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 81 ildeki Oda ve Borsaların Elazığ ve Malatya için harekete geçtiğini dile getirdi. Tır içerisinde sağlık ürünleri, halı ve öncelikli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu kaydeden Ünverdi, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımların gönderilmeye başlandığını ve bu noktada ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu tür olaylarda Gaziantep olarak her zaman taşın altına ellerini koyduklarını ifade eden Ünverdi, "Bir nebze olsun kardeşlerimizin yarasına merhem olabilirsek ne mutlu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnsanımız büyük bir kardeşlik ve dayanışma örneği sergiliyor. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyor, göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza, sanayicilerimize, odamıza üye firmalarımıza ve tüm iş dünyamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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