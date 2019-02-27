Gso Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.
GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın şubat ayı meclis toplantısı, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, MHP
Gaziantep milletvekilleri Sermet Atay
ve Muhittin Taşdoğan, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu
başkanlığında gerçekleştirildi.
Üyelere hitap eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, 2019 İstihdam Seferberliği Programı'nı desteklediklerini vurguladı.
Bugüne kadar devlet tarafından verilen teşviklerin yüzde 60'ının kullanıldığını ifade eden Ünverdi, "Bu sebeple önümüzdeki hafta içerisinde istihdam seferberliğinin içeriğinin anlatıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. İşletmelerimizin faydasına olacak, devletimiz tarafından verilen teşviklerden sanayicilerimizi faydalanmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu. İhracat
rakamları
Gaziantep'in ekonomik verilerinin yer aldığı bir sunum yapan Ünverdi, şu bilgileri verdi:
"Gaziantep ocak ayında ihracatını yüzde 12,2 artırarak, 2019 yılına 586 milyon 859 bin dolar ihracatla başladı. İhracatta Gaziantep 6. sırada, ithalatta ise 5. sırada yer alıyor. Irak
'a ihracatımız düşerken ABD
, AB, Afrika
ülkeleri ile Suudi Arabistan
gibi ülkelere çok ciddi artışımız var. Libya
'ya olan ihracatımızda ise yüzde 171 oranında bir artış söz konusu. İnşallah Cezayir
ve o bölgedeki ülkelere ihracatımız daha da artar."
Gaziantep Valisi Gül de sanayicilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan
geldiklerinde kendilerine arz edilen, Irak ile yaşanan çifte gümrükleme ile ilgili sorun ortadan kalktı. Irak ile ticaretimiz bundan sonra daha da artacak. Suriye
'ye ihracatımız 430 milyon dolar, Suriye meselesi çözüldüğünde bu rakam inşallah iki milyar dolara çıkacak. Her anlamda Suriye'yi biz imar edeceğiz. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesinin projelerini anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin
ise dünyada artık şehir ekonomilerinin konuşulduğuna dikkat çekerek, "Biz bu sebeple organize sanayi bölgesini merkeze aldık. Bizi diğer şehirlerden ayıran en büyük gücümüz üretim merkezi olmamız." ifadelerini kullandı.
Suriye'deki iç savaşa rağmen, bu ülkenin sınırındaki Gaziantep'te, organize sanayi bölgesinde 150 yeni fabrika kurulduğunu kaydeden Şahin, "Bu da Gaziantep'in gücünü gösteriyor. Bize düşen ise sizin rekabet gücünüzü arttırmak." açıklamasında bulundu.
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu
da ihracata biraz daha yüklenmek gerektiğini belirtti.