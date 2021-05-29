GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu'na online katıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) TOBB Delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 76. ve 77. Genel Kurulu'na online katılım sağladı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen Genel Kurulun açılışında GSO Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi mehum Mesut İşsever ile oda ve borsalarda görev almış ve hayatını kaybetmiş üyeler rahmet ve dua ile anıldı. Genel Kurula GSO'dan TOBB Delegeleri Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Sami Konukoğlu, Metin Yıldırım Demir ve Cemil Turgay Direkçi katıldı.

Genel Kurul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Camiamızın üst kuruluşu olan TOBB'un 76. ve 77. Genel Kurulunu bugün tamamladık. Her zaman sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve iş dünyamızın yanında yer alan, bizlerin ve üyelerimizin taleplerine hiçbir zaman desteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyorum. Genel Kurulumuz ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı olsun" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak TOBB Genel Kurulu'na katıldıklarını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "TOBB'un 76. ve 77. Genel Kurulunu pandeminin neden olduğu şartlardan dolayı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdik. Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP