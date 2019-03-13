Gso ve Adaso'dan Ortak Meslek Komite Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Adana Sanayi Odası (ADASO), ortak meslek komite toplantısında bir araya geldi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Adana Sanayi Odası (ADASO), ortak meslek komite toplantısında bir araya geldi.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihdam Seferberliği 2019 ve sektörel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin ticaret hacmi ve ihracatını arttırmaya yönelik projeler üzerinde duruldu.



GSO Mesleki Eğitim Merkezinde (GSO-MEM) yapılan toplantıda, Orman ve Ağaç Ürünleri, Ahşap Malzeme ve Eşyalar, Kağıt, Karton ve Ürünleri, Hijyenik Ürünleri İmalatı ve Matbaa İşleri Meslek Komitesi üyeleri, mesleki eğitimlerin önemi, ihtiyaç olan sektör alanlarında kalifiye eleman yetiştirme konusunda görüş alışverişinde bulundu.



İstihdam Seferberliği 2019 Teşvik Paketi içeriği ile ilgili konuların da görüşüldüğü toplantıda, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık AŞ ve GSO-MEM'de verilen mesleki eğitimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, eğitim, belgelendirme ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin önemine dikkat çekildi.



Toplantıda ayrıca AB programları ve hibe destek programları kapsamında gerçekleştirilen projeler ve çıktıları değerlendirilerek, Gaziantep'in sanatkarlar kenti olduğu, usta çırak kültürünü yaşatabilmenin yolunun GSO-MEM gibi kuruluşlarla mümkün olacağı ifade edildi.



ADASO Ağaç Ürünleri Meslek Komite Başkanı ve Konsey Başkanı Engin Turan, ev sahipliğinden dolayı GSO Orman ve Ağaç Ürünleri, Ahşap Malzeme ve Eşyalar, Kağıt, Karton ve Ürünleri, Hijyenik Ürünleri İmalatı ve Matbaa İşleri Meslek Komite Başkanı Halil Tepe'ye teşekkür ederek, Adana'ya da GSO-MEM gibi eğitim kuruluşlarının kazandırılması gerektiğini belirtti.

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